新台幣午盤升值1.66角 暫收29.44元

新台幣今天午盤以29.44元兌1美元，升值1.66角暫收，成交金額4.56億美元。

美國新冠肺炎疫情升溫，加重市場對美元的避險需求，加上外資在股市轉為賣超並匯出，以及央行尾盤作價，昨天新台幣終場以貶值作收，並重返29.6字頭。

今天早盤，新台幣以29.580元兌1美元，升值2.6分開出。相較於股市的動盪起伏 ，新台幣則一如本周前幾個交易日，開盤之後直接上衝，早盤升值超過1角，盤中一度觸及29.41元價位，大漲1.96角。

主要亞幣部分，人民幣中間價今天持續走高，來到7.0085元價位，增122基點；相較於日圓的持平，韓元的貶值，新台幣今天上午升值幅度達0.56%，仍是亞臨貨幣中表現最強。