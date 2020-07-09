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給中央三倍券預購建議 侯友宜指這些地方有小缺點
行政院振興三倍券開放預購，15日正式上路，對於三倍券開放預購以來產生的問題，新北市長侯友宜今表示，這段時間，不管是實體或電子的領取支付方式上，仍然大家有一些比較不方便的，「我們把一些不方便的反應給中央，中央就這些小缺點把它趕快調整過來。」
三倍券開放預購以來，不少民眾到超商預購時，卻遇到系統當機的問題，也有人反映收到數位綁定的詐騙簡訊，一不小心可能點擊釣魚網站，遭竊取個資。
侯友宜也表示，小缺點趕快調整過來，讓第二個階段，在領取的過程當中會更順利、更完整。
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