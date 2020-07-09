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資誠調查：疫情後越南、印尼、德國對台重要性提升

經濟日報 / 記者徐碧華／台北即時報導

新冠肺炎疫情爆發之後，那些市場對台灣企業的重要性提升？資誠聯合會計師對台灣的CEO進行調查之後給了答案：越南德國和印尼。資誠所長周建宏說，提升最大的是越南。

資誠今（9）日發布「新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告」，調查時間是6月上半月。周建宏說，新冠肺炎疫情發生後，企業進行風險分散，想把生產線從中國分出去，首先考慮到的外移地點是越南。越南的人力素質、基礎建設都不錯，問題是已經有些飽和，造成薪資水準大幅上漲。如果覺得越南不適合，周建宏說，下一個看的市場是印尼。

周建宏說，南向市場的重要性提升，考慮的是作為新的生產基地，而德國，台灣企業要的德國的技術，透過併購來取得。

新冠肺炎疫情後，周建宏說，台灣企業最大的新趨勢是分散風險、多元布局。如前所述，追求低生產成本者，往越南、印尼；高端或原來在台有廠者，會考慮回台；自動化程度高者在美國政府提供補貼下，會往美國去；再來就是赴德國併購。

越南 資誠 德國

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