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美股、美債 後市多空兩樣情

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

生技藥廠Moderna稱第三階段試驗可望於本月展開，疫苗有所進展的消息，提振投資人風險偏好，配合美股市走穩的提振，推升美國公債殖利率連袂走揚，終場10年期美債殖利率上漲2.5bps至0.6644%；歐債方面，市場對於各國對歐洲復甦基金達成共識的樂觀預期降溫，打壓殖利率回落，10年期德債則下跌1.1bps至-0.44%。

國內大型券商指出，在美債方面，美國財政部近期標售的10年期公債總計290億美元，投標倍數自上月一年低點止跌反彈，並高於過去六次平均。眾所關注的直接、間接投標比重雙雙上揚，令交易商得標比重降至三年次低，反映需求強勁的情勢。

美國疫情二度爆發，各州暫停重啟步伐，勢必令景氣復甦力道趨緩，或為近期公債需求回升的主因，在此影響下，將令美債殖利率延續低檔盤桓的走勢，大幅向上突破的可能性較低。

美股方面，過去三日美國新增病例增速止跌回升，再度達到單日5.5萬人，現行21州暫緩重啟、部分管制的情勢料有增無減，航運、能源、工業族群表現則難有起色，另一方面，第2季財報季即將開跑，疫情衝擊有限的科技族群，預估盈餘成長在11大類股中僅次公用事業類股，配合以往財報季開跑後獲利高機率上修的情勢，預料科技族群在美股中，將可望延續近期強勢的表現。

殖利率 公債 美股 疫情

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