大同新董事登記恐遭駁回 經濟部將召開記者會說明

大同公司派於日前股東會大刪市場派表決權，引爆的經營權爭奪戰繼續延燒。經濟部將於今（9）日近午針對「大同公司變更董事登記處理情形」進行說明，預料將宣布對大同公司的新選任董事變更登記，正式駁回其變更申請。

經濟部稍早已經發出「大同公司變更董事登記處理情形」記者會通知，屆時將由商業司司長李鎂正式對外說明處理情形。

大同公司於6月30日召開股東會，要進行九席的董事改選，該次會議由董事長林郭文艷親自擔任會議主席，不過公司派引用《企業併購法》第27條之規定，主張市場派之股東持股逾10%，有併購意圖卻未申報，因此當場剔除過半股東選舉權，藉此讓公司派九席董事全拿。

在公司派的做法引發爭議後，大同公司也向經濟部商業司申請公司變更登記，欲將董監事名單修改成選後的組成。

不過，日前經濟部除要求大同公司補件後，部長王美花近日也曾公開說明，將於本周決定是否核准大同公司新選任董事的公司變更登記申請。