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台積與沃旭簽20年 全球最大綠電合約

聯合報 / 記者簡永祥黃有容／台北報導
台積電與沃旭簽20年再生能源購電契約。（歐新社）
台積電與沃旭簽20年再生能源購電契約。（歐新社）

全球再生能源業最大企業購售電契約在台誕生。台積電昨天宣布，為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至今年七月，與沃旭能源及太陽能等相關廠商簽署高達一點二GW（十億瓦）再生能源購電契約，涵蓋風力發電太陽能發電廠，可望為這二大產業注入強心針。

沃旭能源則表示，台積電將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共九百二十MW裝置的所有發電量，在未來二十年合約期間可確保售電價格，此價格高於沃旭於二○一八年六月競標的得標價格，將有助沃旭競標離岸風場計畫的財務可行性。

沃旭表示，購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於二○二五年至二○二六年正式商轉後開始，而風場完工商轉時程仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。

台積電則強調，因再生能源電力在電力生產過程中不產生碳排放，預計可年減碳排放量達二一八點九萬公噸。

沃旭全球風電事業執行長馬汀諾柏（Martin Neubert）表示，這項企業購售電契約的規模是前所未見，也是全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

台積電表示，將更積極訂定再生能源採用計畫，決定更新二○三○年目標為全公司生產廠房百分之二十五用電量，以及非生產廠房百分之一百用電量為再生能源，並以全公司使用百分之一百再生能源為長期目標。

台積電也承諾蘋果等重要客戶，未來生產的晶片將全數採購綠電，以台積電的用量，足以自行興建一座電廠，不過台積電表示，鑑於台灣電業已完成自由化，決定透過擴大採用外部廠商生產的再生能源，不考慮自建電廠。

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