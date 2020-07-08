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因應5G元年 交通部推動智慧運輸系統發展建設計畫二期

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

為促進國內智慧交通發展，交通部明（8）日將於行政院會上提出提報報告案，規劃在2021年推出第二期「智慧運輸系統發展建設計畫(110至113年)」，將投入新台幣42.87億元，升級運輸服務、帶動交通產業生機。

官員指出，交通部新一期智慧運輸計畫，是因應5G時代來臨，致力將智慧交通數據技術與服務就定位，不僅著重發展國家核心路網數位基礎建設，並導入跨運具整合、迎接運具共享趨勢。

官員表示，此外，計畫同時與世界智慧交通新科技無縫接軌，將人工智慧（AI）結合交通應用，更打造創新交通科技實驗場域、作為科技與交通服務創新的搖籃，對於偏鄉與弱勢使用者，新一期的智慧運輸計畫，將成功服務模式擴散加乘，使更多民眾受惠。

官員表示，交通部推出的第二期智慧運輸計畫，希望能經由政策創新引導產業發展、透過智慧運輸科技改變未來民眾交通移動力，緊接著2020年 5G元年之後，讓台灣本土產業帶動前所未見的交通革新。

官員指出，此交通革新，除將使交通安全、效率與人本再進化外，也擴大整合我國資通訊產業加入智慧運輸生態系，帶領傳統產業成長升級，提供交通需求的解決方案，形成智慧交通垂直產業生態鏈，逐步邁向國際市場。

生態 5G

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