無薪假兩樣情！服務業減 某眼鏡製造商大規模放無薪假

勞動部今（8）日發布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數大減488家，人數大減5,990人，這是今年爆發新冠肺炎疫情以來，無薪假首次明顯下滑。

勞動部統計顯示，無薪假實施狀況，製造業和服務業呈兩樣情。這次無薪假下滑，主要是服務業大幅減少，原本為疫情海嘯第一排，包括批發零售業、運輸倉儲業、住宿及餐飲業、支援服務業等，目前實施無薪假皆明顯減少。但是，製造業整體實施無薪假，不僅未明顯減少，民生工業更暴增逾1,400人，據了解，有一家眼鏡製造商大規模實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，無薪假實施主要3個月為一期，很多服務業無薪假實施到6月底，7月解除；再加上安心旅遊、振興三倍券起跑，國中小學自7月15日開始放暑假，預期國旅升溫，帶動民間消費，內需型服務業無薪假高峰可能已過去，服務業就業市場有機會好轉。

至於製造業，則仍有299家、15,622人實施無薪假，未有明顯減緩之勢。黃維琛坦言，主要是出口市場國家疫情仍在延燒，需求減緩，致傳產製造業訂單減少，還在放無薪假，而出口所受衝擊，也無法受惠於政府振興措施。

勞動部統計指出，目前實施無薪假家數有299家、15,622人，家數大減49家，但人數只減少436人。製造業四大業中，為這波無薪假重災區的金屬機電業現有133家、5032人實施無薪假，較上一期減少15家、416人。

資訊電子業則有27家、1,092人實施無薪假，較上一期減少9家、1,355人。化學工業現有72家、5,265人實施無薪假，較上一期減少4家、71人。

值得注意的是，民生工業現有67家、4,233人實施無薪假，和上一期相較，家數減少21家、人數卻增加1,406人；據透露，有一家眼鏡製造商，分批、陸續實施無薪假，「累積下來，人數蠻多的」。