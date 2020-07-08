沃旭、台積電簽署全球最大企業再生能源購售電契約

沃旭能源和台積電今（8）日宣布雙方正式簽署企業購售電契約，台積電將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量，這是全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

沃旭表示，與台積電所簽署的這項企業購售電契約為期20年，且為固定供電價格。購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始，而風場完工商轉時程仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。

沃旭指出，透過與台積電的這項購售電合約，大彰化西南第二階段及西北離岸風場將在未來20年合約期間可確保售電價格，此價格高於沃旭於2018年6月競標的得標價格。這項購售電契約有助於大彰化西南第二階段及西北合計920MW競標離岸風場計畫的財務可行性。

沃旭全球風電事業執行長馬汀諾柏(Martin Neubert)表示，這項企業購售電契約的規模是前所未見，台積電展現出對再生能源最強而有力的支持。

沃旭於2018年6月通過競標取得「大彰化西南第二階段及西北離岸風場」合計920MW併網容量，在取得相關許可及做出正面最終投資決定後，預計將於2025年建造。「大彰化西南第二階段及西北離岸風場」位於彰化外海離岸50公里處，緊連著900MW大彰化東南及西南第一階段，預定於2021至2022年完成建造。同時，沃旭也是台灣首座離岸風場「海洋風電」的最大股東，持股35%，第二階段建造工程已於2019年底完工商轉，從原有8MW裝置容量擴增至128MW。