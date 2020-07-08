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台積電擴大採用再生能源 年減218.9萬公噸碳排放量

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電(2330)今(8)日宣布，為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至今年7月，共計將簽署1.2 GW再生能源購電契約，由於再生能源電力於電力生產過程中不產生碳排放，預計可年減碳排放量達218.9萬公噸。

台積電表示，為善盡企業社會責任，追求產業和環境共生共榮，於2015年至2017年間參與經濟部自願性綠色電價認購計畫，累計認購再生能源共4億度，成為台灣最大再生能源購買者。

台積電指出，2019年共計購買約9.1億度再生能源、憑證及碳權，達海外據點100%使用再生能源之成果。隨著電業自由化完成，更擴大採用再生能源，並在今年5月和其他12家業者完成國內首批再生能源轉供交易。

台積電表示，截至今年7月，在台灣共計將簽署再生能源購電契約的總裝置容量達1.2GW，體現台積電實踐環境永續的具體承諾。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，「台積公司身為綠色製造的推動者，秉持對這塊土地永續發展的承諾，堅守負責任的採購者角色，持續且積極尋求各種合理、可行的再生能源方案，希望帶動產業共同推動低碳友善環境作為，同時支持聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，為發展永續的半導體供應鏈全力以赴」。

台積電強調，積極訂定再生能源採用計畫，更新2030年目標為全公司生產廠房25%用電量及非生產廠房100%用電量為再生能源，並進而以全公司使用100%再生能源為長期目標。台積電表示，未來仍將持續採取環境友善行動，為關懷地球盡一份心力。

台積電 再生能源

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