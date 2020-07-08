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美國驢象之爭 瑞銀：對經濟和股市有四種影響

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

11月初舉行的美國總統大選腳步越來越接近，瑞銀財富管理投資總監辦公室針對美國大選不同選舉結果對金融市場的影響，區分為四個情景概要，一.藍色浪潮（民主黨壓倒性勝利），二.拜登勝出，三.川普勝出，四.紅色浪潮（共和黨壓倒性勝利）。

根據蓋洛普民調顯示，美國總統川普最新的支持率進一步下滑至38%，為過去一年半以來低點。美國身處疫情陰霾當中，在上半年度財報季後，投資者將加倍聚焦11月初舉行的大選，並準備佈局不同政策的可能性。

儘管民意調查顯示民主黨候選人拜登的支持度領先，但作為另類指標的預測市場（投資者可以在網上下注選舉結果）顯示，川普仍然有較高的勝算；一方面，未來四個月可發生的未知數太多，另一方面，大選勝負不取決於實際票數，而是要拿到足夠的選舉人票。

如果拜登拿下總統寶座，政壇出現「藍色浪潮」（blue wave），即民主黨同時掌控參、眾兩議院的可能性也越來越高。

雖然民主黨可以較輕鬆拿下眾議院，但預測市場顯示如果川普成功連任，卷起「紅色浪潮」（red wave）的概率還是有三分之一。如果把「藍色浪潮」跟「紅色浪潮」的概率加起來，美國將會形成一個團結政府的可能性達到三分之二。

如果兩黨瓜分兩院議席，即政府呈現分裂狀態，那麼維持現狀（共和黨贏得總統及參議院，民主黨保住眾議院）的概率，還是比民主黨贏得總統及眾議院、共和黨保住參議院的情況來得較高。

瑞銀表示，藍色浪潮民主黨壓倒性勝，對經濟小幅正面，股市中性；拜登勝出民主黨掌控眾議院，但共和黨保住參議院，對經濟和股票都是中性偏小幅負面；川普勝出共和黨掌控參議院，但民主黨保住眾議院，經濟和股票都是中性；紅色浪潮共和黨壓倒性勝利，經濟小幅正面，股票中性偏正面。

民主黨 共和黨 川普

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