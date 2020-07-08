《工輔法》玩假的？環團：經濟部未依法公開違章資訊

新版《工廠管理輔導法》今年3月20日上路，但今（8）日上午地球公民基金會前往經濟部陳情，指出經濟部未依《工輔法》第28-3條，公開新增及既有未登記工廠名單、各縣市與中央執行斷水斷電及拆除情形，質疑難道《工輔法》是玩假的？立委蔣萬安到場聲援，呼籲政府針對農地上的違章工廠，應做到資訊公開且即報即拆。

對此，經濟部中部辦公室主任郭坤明回應表示，經濟部的立場不允許農地上有任何汙染產業，也不希望任何的新增工廠，更沒有任何動機要去包庇地方政府或隱埋地方政府執行的狀況。

郭坤成指出，根據地方政府的掌握，目前已有157家新增及未登記工廠已遭勒令停工，且必須在一定期間內進行改善，若拒不改善也沒停工，就會遭到停水停電。

蔣萬安指出，經濟部公布違章工廠相關查處情形資料的態度，完全違背現在「開放政府」的精神，中央自己都不能夠落實《工輔法》，有什麼資格要求地方政府對違章工廠進行執法？

蔣萬安進一步指出，新北市已拆除90家，斷水、斷電1家，台中市拆除1家，但卻和目前經濟部公布的查處數據有出入，經濟部應說明這資料從何時開始算起，更應依法詳細公開違法項目與民眾參與。

地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇指出，經濟部花了7000萬清查各縣市的「新增建工廠數量」，但卻只能從5月底時力立委邱顯智的質詢與媒體報導，才知道目前經濟部掌握的新增建農地違章工廠僅466家，數字少得匪夷所思。而在經濟部中部辦公室官方網站上，卻從來沒有公開相關數字，但基金會比對製造業稅籍中無工廠登記的企業數，2016年5月20日之後新增的數量至少有20,406家，實際工廠家數甚至更多。

地球公民基金會呼籲，經濟部應依法公開新增及既有未登記工廠名單及清查數量，各縣市政府則應依據工輔法更新相關規定，明訂針對新增建的斷水斷電程序。