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無薪假人數大減近6000人 2行業景氣回升最明顯

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

無薪假人數降了！勞動部今(8)日公布最新通報減班休息數據，本期實施無薪假事業單位952家、2萬5826人，較上周減少了488家、5990人，其中住宿餐飲業、批發零售業加起來就減了將近3000人，勞動部官員表示，從端午連假各地人潮大爆發來看，國內消費力明顯回升，再加上不少事業單位實施無薪假區間為3個月，正好從7月開始恢復原來的上班天數。

據勞動部統計，本期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共952家，實施人數2萬5826人，與上期7月1日公布的1440家、3萬1816人相較之下，本期減少488家、5990人。

停止放無薪假人數部分，以住宿餐飲業居冠，比上期銳減了1824人，其次是批發零售業減1094人、運輸倉儲業少755人，包含旅行社在內的支援服務業，本期也少了614人。

家數部分，以批發零售業最多，共有148家事業單位退出實施無薪假，再來是住宿餐飲業85家、製造業49家。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，由於不少事業單位以3個月為實施區間，若從4月開始減班休息，剛好實施到6月30日，7月起恢復正常運作，這些數字彰顯到本期統計中，上期公布數字則尚未納入7月新數據。

王金蓉指出，這次減少近6000人，住宿餐飲業、批發零售業就佔了將近一半，從端午連假旅遊人潮就可推敲國內消費力已經回暖，相關產業景氣帶動起來，所以逐步停止減班休息，勞動部也持續關注數據發展。

餐飲業 勞動部

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