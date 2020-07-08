疫情來首見！無薪假大減5990人、488家 這些行業回溫了

新冠肺炎疫情效應退散？勞動部今天公布最新無薪假人數，截至7月7日，減班休息(俗稱無薪假)事業單位952家、實施人數25,826人，較上期大減5990人、488家，是今年4月疫情導致無薪假升溫以來，首次人數減少，而且一次大減近6千人。勞動部認為，無薪假是三個月一期，可能有很多企業從4月實施到6月，7月剛好結束，因此人數大幅減少。

但對於是否意味疫情造成的無薪假高峰已過?勞動部表示，因為全球疫情仍未趨緩，封城對國內製造業的影響還未消失，因此還要再持續觀察。

勞動部7月1日公布實施無薪假家數1440家，實施人數31,816人，本次減少488家，人數減少5,990人，住宿餐飲業大減1824人，只剩965人；批發零售業也從5482人減到4334人，大減1148人；運輸倉儲業減755人到2840人，旅行社相關的支援服務業，也因國旅回溫，人數大減614人，只有667人。

不過，製造業仍是最慘重的行業，本期無薪假人數為15622人，較上期小減436人，其中金屬機電業與化學工業雖然都有小減，但仍分別有5032人、5265人實施無薪假。