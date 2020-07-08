無薪假實施大減5,990人 住宿、餐飲減最多

勞動部今（8）日公布最新無薪假實施情況，官員興奮的說：「減少了。」無薪假實施人數2萬5,826人，較7月1日公布的3萬人1,816人，減少5,990人。兩個月來無薪假人數不斷攀升，如今總算看到人數下降。

官員說，無薪假人數不是因為某一、兩家公司停止實施，而是一個較普遍的現象，因為實施家數較上一期減少了488家。7月1日公布的實施無薪假家數是1,440家，今天公布的是952家。

勞動部官員指出，製造業、批發零售、住宿餐飲三大行業的無薪假實施人數和家數都減少。以住宿餐飲減少的人數最多，減少1,824人，減少85家；批發零售其次，減少1,148人，減少148家。「批發零售、住宿餐飲無薪假人數合計減少近3,000人，主要和國內疫情緩和，消費力恢復有關。」

製造業部分，無薪假實施人數較上一期減少436人，減少49家。官員說，製造業無薪假的減少速度主要和訂單有關，亦即要看國際情勢。