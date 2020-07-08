無薪假降至25,826人！大減488家、5,990人

勞動部今（8）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假家數降至952家、25,826人，和上一期相較，家數大減488家，人數大減5,990人，這是今年爆發新冠肺炎疫情以來，無薪假首次明顯下滑。

這次無薪假下滑，主要是服務業大幅減少，尤其是集中在批發零售業、運輸倉儲業、住宿及餐飲業、支援服務業等實施無薪假明顯減少。

勞動部統計顯示，隨著國旅升溫，為內需消費挹注動能，本期無薪假減少最明顯是住宿餐飲業，目前有55家、965人，家數降至百家以下，人數已降至千人以下；一口氣較上一期減少85家、1,824人。

批發零售業目前實施無薪假也降至304家、4,334人，較上一期減少148家、1,148人。

運輸倉儲業目前實施無薪假降至41家、2,840人，較上一期減少28家、755人。支援服務業目前實施無薪假也減至66家、667人，較上一期減少38家、614人。

至於製造業則呈家數減少、人數大致持平、未明顯下降之態勢。目前實施無薪假家數有299家、15,622人，家數大幅減少49家，但人數只減少436人，顯示製造業無薪假仍未有趨緩之勢。