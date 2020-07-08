就業數據勁揚掩蓋疫情隱憂 固定收益型ETF強勢吸金

美國6月非農就業大增近五百萬人，川普簽署命令延長薪資保護計畫，同時聯準會考慮更明確的前瞻指引、歐盟持續推動經濟復甦基金並放寬旅行禁令，加上疫苗研發結果正面消息，淡化疫情復發及美中關係緊張隱憂，輔以半導體大廠財報及財測均佳，科技股引領大盤續攻，帶動近週全球股市反彈，近週資金淨流入以固定收益型ETF為主，依據彭博資訊統計，截至2020/7/3過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入24億美元，其中主要流入美國及日本股票型ETF，近週資金分別淨流入14.6億、15.9億美元，全球股票型ETF資金則轉為淨流出2.3億美元，歐洲股票型ETF資金轉為淨流入3億美元，中國股票型ETF資金淨流出12.7億美元，新興市場股票型ETF近週資金轉為淨流出0.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，近期全球部分地區疫情再度攀升，考量各國政府應對控制疫情已有經驗值，能夠直接採取最有效率的防疫措施，將透過快速檢測與疫調，藉由控制小規模的經濟活動以避免疫情擴散，而非採取全國性的大規模封鎖，加上全球各國財政與貨幣刺激政策效果顯現，美國七月可能推出規模上看一兆美元的財政政策，有助緩解景氣下滑風險。

歷經第二季亮麗漲勢之後，七月盤勢將聚焦疫情、景氣展望，加上企業財報財測登場，而國際地緣政治及美國總統選舉消息增多，恐不定期干擾市場情緒，所幸如果全球能避免二次全面關閉，加以政策積極作多的支持，短線震盪無礙股市反彈行情，尤其是具備長線趨勢加持的科技、生技及黃金產業已展開新一波的多頭漲勢，而美元走弱環境提供新興股市表現機會，看好率先走出疫情及側重科技醫療等新經濟產業的新興亞洲和大中華股市，可做為投資人積極加碼或定期定額的首選，債券部位建議納入跟股市相關性低且波動較低的美國政府債券型基金(GNMA)及伊斯蘭債券型基金，作為投資組合中的防禦配備。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，美國將患者數少於20萬人的疾病定義為罕見疾病，而孤兒藥指用於治療罕見疾病的藥物，研發企業將享有多種獎勵，包括1.市場獨賣期：被核准藥物享有七年的獨家銷售權保護，2.稅務優惠：在美國孤兒藥臨床試驗成本享有稅負抵減，3.審核加速：2019年獲FDA核准的藥物中就有44%為孤兒藥，看好長期發展潛力，目前孤兒藥研發公司為基金重點布局標的。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，所有產業都受到新冠肺炎疫情所導致的需求衝擊，但我們認為對科技產業的衝擊較其他產業為少。一旦度過這場危機，可望開始看到科技產業的營收及獲利加速，從相對評價來看，雖然溢價情形高於大盤，但科技產業品質佳且是少數有淨現金的產業，財務體質在現在這個時刻這尤其重要，加上受惠於數位轉型及具有結構成長優勢，我們認為溢價是合理的現象，產業長期仍有相當的成長空間。

過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入100.2億美元：其中資金主要流入美國債券型ETF，近週資金淨流入94.3億美元，全球債券型ETF資金近週資金淨流入6.9億美元，歐洲債券型ETF資金近週資金持續呈現淨流出3.6億美元，新興市場債券ETF近週資金淨流入1.2億美元，新興當地貨幣型債券ETF近週資金淨流出2.3億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近週資金淨流入規模加速攀升至133.9億美元，高收益債券ETF資金近週淨流出35.7億美元。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪‧科弗指出，新冠疫情的爆發，對全球固定收益市場帶來了顯著的波動，所幸聯準會啟動購買公司債ETF計畫，提供信用市場支撐，隨著投資人情緒趨穩，油價回升將有利海灣地區國家債券的表現，同時投資等級債券受到市場青睞，我們認為，從評價面來看，伊斯蘭債與美國投資等級債的表現有望收斂，創造了後續伊斯蘭債表現的空間。

美中等主要國家經濟數據利多強化投資人對於經濟前景的樂觀預期，輔以新冠肺炎疫苗研發進展，掩蓋全球新冠肺炎累積確診人數突破千萬人，推升近週新興股市走強；過去一週外資於亞股小幅調節，買賣互見，其中僅買超台灣及菲律賓股市，分別買超3.7億、1.1億美元，賣超則以印度股市5.4億美元最多，南韓股市賣超3.9億美元居次。北上資金淨流入規模擴大，近週淨流入288.6億人民幣，同期間南下資金淨額增加130.2億人民幣。