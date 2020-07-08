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貿協50周年慶 將以創新科技領航台灣經貿

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
外貿協會成立50周年茶會，總統蔡英文親臨現場祝賀。圖/外貿協會提供
外貿協會成立50周年茶會，總統蔡英文親臨現場祝賀。圖/外貿協會提供

外貿協會今年歡慶成立50周年，7日於台北國際會議中心辦理成立50周年茶會，總統蔡英文、經濟部長王美花、國際貿易局長陳正祺及超過50國駐台使節、經貿機構代表、國內重要工商團體代表等超過200名貴賓，與貿協同仁一起慶祝 。

蔡總統致詞表示，貿協與台灣企業攜手開拓海外市場的歷程，幾乎也就是台灣經濟起飛、創造奇蹟的歷史，貿協協助中小企業帶著一卡皮箱走世界，在全球各角落寫下「Made in Taiwan的經濟奇蹟」，在台灣的特殊外交處境下，在拓展對外關係的交流與合作上也扮演了重要的角色。

蔡總統指出，貿協近年來從「國家超級推銷員」升級為台灣企業的「智慧整合者 」，在新南向國家以台灣形象展呈現我國軟硬實力；因應全球供應鏈重整及台美關係密切發展，2019年貿協成立了「台美商務交流中心」，成為台美貿易及投資的鏈結平台，未來可以協助台商布局美國市場，展現互惠、互利的競爭優勢。期許貿協能持續協助中小企業，加快數位轉型，讓台灣的企業再次成為全球經濟的關鍵力量。

貿協董事長黃志芳表示，50年來貿協不負使命，在台灣經濟發展的不同階段，帶領台灣企業走進全球市場，並且與時俱進，不斷調整服務內容，不但服務據點遍及世界五大洲，成為世界級展覽舉辦者及培育國貿人才的搖籃，更進一步提供數位貿協服務，深受工商界的肯定。

面對數位科技快速崛起帶來的挑戰，黃志芳說，貿協必須成為「數位經貿領航者 」及「創新模式推動者」，藉由科技創新的力量，帶領企業進行數位轉型。貿協三年前即開始推動「數位、科技、新貿協」的願景工程，這次疫情，貿協即成功利用數位科技力量，透過數位展覽、線上拓銷團及數位貿易課程等模式，幫助企業共度疫情難關。

王美花表示，50年前貿易總值22億美元，至2019年達6,140多億美元，成長200倍，貿協辦理許多世界頂尖展覽，讓台灣隱形冠軍走向世界，雖然今年因疫情衝擊實體展覽，但5月經濟部與貿協一起思索如何推廣台灣防疫產業，除了線上活動，經濟部也與貿協外館攜手合作，讓口罩、防護衣等優良產品讓世界看到。

疫情 經濟部

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