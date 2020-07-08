三倍券外再加碼800元 「浪漫客庄旅遊券」來了！

客家委員會為疫後振興客庄產業發展，鼓勵民眾走出戶外，特配合行政院振興方案，加碼推出800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，並為對網路陌生的長輩，貼心設計「侍親優先方案」，讓年輕人可代為登錄。

客委會指出，凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號(ID：@hakka_gov) 成為好友，於活動期間前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，即可參加抽獎，抽中者即可獲得800元「客庄電子旅遊券」，一人一機限領取一次。

客委會主委楊長鎮表示，本次「浪漫客庄旅遊券」共有4大亮點：「真」「心」「好」「購」。合作店家及民眾只要透過LINE@，即可與客委會變好友，「真」容易；可由年輕人幫長輩登錄領券，最貼「心」；手機消費輕鬆付，「好」實用；店家整合多券使用，「購」便利。

有別於其他部會之振興方案，客委會首推「侍親優先方案」，針對家中有65歲以上長輩的家庭，於7月15日起至7月19日止，可由年輕人代為登錄（至多兩位長輩），期望由年輕人帶著一家大小，一同前往探索客庄最具多元且豐富的文化底蘊，以達帶動客庄地區消費動能，及振興客庄觀光產業之目的。

持有「浪漫客庄旅遊券」的民眾，自8月1日起可至全台11個縣市70個客家文化重點發展區、計超過4000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開票券掃描QR code，消費每滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

另外，為了滿足民眾「品客、買物」等需求，歡迎全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，只要符合合法登記、具有稅籍之在地美食、文創及旅宿業者，即可申請加入「浪漫客庄遊指定店」，經審核通過後即可成為適用店家。

相關活動訊息，請上客委會官網:http://www.hakka.gov.tw查詢，或撥打諮詢專線0800-898-369。