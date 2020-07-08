聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券外再加碼800元 「浪漫客庄旅遊券」來了！

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
客家委員會為疫後振興客庄產業發展，鼓勵民眾走出戶外，特配合行政院振興方案，加碼推出「浪漫客庄旅遊券」。圖/客委會提供
客家委員會為疫後振興客庄產業發展，鼓勵民眾走出戶外，特配合行政院振興方案，加碼推出「浪漫客庄旅遊券」。圖/客委會提供

客家委員會為疫後振興客庄產業發展，鼓勵民眾走出戶外，特配合行政院振興方案，加碼推出800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，並為對網路陌生的長輩，貼心設計「侍親優先方案」，讓年輕人可代為登錄。

客委會指出，凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號(ID：@hakka_gov) 成為好友，於活動期間前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，即可參加抽獎，抽中者即可獲得800元「客庄電子旅遊券」，一人一機限領取一次。

客委會主委楊長鎮表示，本次「浪漫客庄旅遊券」共有4大亮點：「真」「心」「好」「購」。合作店家及民眾只要透過LINE@，即可與客委會變好友，「真」容易；可由年輕人幫長輩登錄領券，最貼「心」；手機消費輕鬆付，「好」實用；店家整合多券使用，「購」便利。

有別於其他部會之振興方案，客委會首推「侍親優先方案」，針對家中有65歲以上長輩的家庭，於7月15日起至7月19日止，可由年輕人代為登錄（至多兩位長輩），期望由年輕人帶著一家大小，一同前往探索客庄最具多元且豐富的文化底蘊，以達帶動客庄地區消費動能，及振興客庄觀光產業之目的。

持有「浪漫客庄旅遊券」的民眾，自8月1日起可至全台11個縣市70個客家文化重點發展區、計超過4000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開票券掃描QR code，消費每滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

另外，為了滿足民眾「品客、買物」等需求，歡迎全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，只要符合合法登記、具有稅籍之在地美食、文創及旅宿業者，即可申請加入「浪漫客庄遊指定店」，經審核通過後即可成為適用店家。

相關活動訊息，請上客委會官網:http://www.hakka.gov.tw查詢，或撥打諮詢專線0800-898-369。

客委會 客家文化

延伸閱讀

客委會「浪漫客庄遊」加碼發放800元 店家募集中

北埔大坪國小育英樓 拆不拆再協調

竹縣大坪國小育英樓拆不拆？縣府與客委會將進一步協調

客委會加碼1.32億振興 浪漫客庄旅遊券8月上路

相關新聞

三倍券外再加碼800元 「浪漫客庄旅遊券」來了！

客家委員會為疫後振興客庄產業發展，鼓勵民眾走出戶外，特配合行政院振興方案，加碼推出800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，並為...

四小龍上半年出口 台灣靠2科技貨品稱冠

疫情威脅籠罩全球，6月出口年減3.8%，連4黑，但在兩大科技類貨品高速成長支撐下，上半年出口年增0.5%，仍為亞洲四小龍...

貿協50周年遇疫情 黃志芳兩手策略救營收

外貿協會今年成立半世紀，7日舉行成立50週年茶會，經濟部長王美花致詞時提到，貿協為台灣國際型會展的主辦單位，在新冠肺炎疫...

主計總處：國際油價最快本月底看到每桶50美元價位

主計總處今（7）日發布6月躉售物價指數（WPI）較上年同月下跌10.36%，為連續14個月下跌。主計總處專門委員邱淑純分...

【勞保核彈4】前勞保局長抱憾退休 火線開嗆「改革方法就一個」

勞保年金改革成為政府下半年重點工作，勞動部正舉辦工作坊蒐集各方意見，不過改革是對一千萬勞工開刀，各方凝聚共識的難度頗高，也意見分歧。曾經參與兩次勞保年金改革版本的兩位勞保局前局長--石發基、羅五湖認為，目前政府的動作只是「緩兵之計」，直言「民粹討論結果就是動彈不得，一再錯失時機；勞保沒有大道理，就是政府要如何多撥補錢而已」，甚至認為「此事比兩岸、疫情問題都緊急」。

禁止外籍生外送引議 Uber Eats二度回應澄清

外送平台Uber Eats近期遭投訴不准外籍學生從事外送，Uber Eats雖解釋是配合移民署要求進行審視，但移民署澄清...

路透：台灣今年汽油出口將減半 因需求復甦遲緩

路透引述新加坡石油交易界消息報導，台灣中油和台塑石化兩家煉油業者因應需求走緩而減產，台灣今年汽油出口預料會較去年減半，如...

彭淮南親電「百萬棵樹你砍得下去？」 陳吉仲回應了

立委高金素梅三月在總質詢上，批評台糖將砍百萬棵樹設光電板，影片觀看次數狂飆將近80萬，加上近期不少農電共生、漁電共生案，...

6月CPI連5月負成長 年減0.76％跌幅收斂

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI），受到國際原油價格仍處低檔等因素影響，已經連續5個月負成長，年減0.76%，...

連四黑！6月出口271.3億美元年減3.8％ Q2年減2.4％

財政部今（7）日公布6月海關進出口概況，6月出口271.3億美元，年減3.8%，出口連四黑；第2季出口793.5億美元，...

北市雙層觀光巴士慘 柯文哲：透過配套措施鼓勵國人搭乘

疫情嚴峻沒有外國旅客來台，北市雙層觀光巴士營運慘，台北市長柯文哲今（7）日與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中一同搭乘，體驗...

百萬人的農保全面加碼 千萬人的勞保放給他倒？

立法院火速通過『農民退休儲金條例』由政府補貼半數的退休儲金，希望讓百萬農民有令人欣羨的老年生活。

熱門新聞

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

懶人包／第2波「振興三倍券」4大超商預購優惠再延長

民眾預購三倍券 超商店員心聲：磨光我上班耐心

彭淮南親電「百萬棵樹你砍得下去？」 陳吉仲回應了

幸福企業！台塑基層逆勢加薪 再加碼3300元慰勉金

柯文哲嗆三倍券沒效 陳時中尷尬回：三倍的..加減有效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。