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台灣連鎖加盟協會理事長：今年下半年仍保守不樂觀

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬。台灣連鎖暨加盟協會／提供
台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬。台灣連鎖暨加盟協會／提供

台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬7日表示，今年下半年依然保守不樂觀，因台灣內需市場小，鎖住邊境對台灣經濟衝擊大。另外，受疫情衝擊，近期大家最常談到就是減薪議題，不過她說，連鎖企業若不得已需減薪，更要重視通路最重要的一線服務人員，因薪資本就不高，應比照以往。

台灣連鎖暨加盟協會7日表揚63位績優服務人員，不少是門市服務人員，也有支援門市營運的總部幕後英雄，AI人工智慧加速服務科技化，但有溫度的感動服務還是擴展連鎖品牌魅力的關鍵。

賴淑芬表示，協會中部分會員企業受疫情嚴重影響，旅行業者更是海嘯第一排，第二排和第三排則分別是飯店和餐飲服務業。經濟部在經濟紓困方面，對連鎖業除了有薪資補助也有營運資金的協助，希望下半年或是未來，政府能多重視流通產業，給予具體協助方針。

她也提到，大部分會員企業都無裁員關店，甚至還持續開店，如寶雅和瓦城都積極展店，歇腳亭更將要到東京開店等，連鎖業在第一線都努力拚經濟。

只是產業放無薪假還是有一定人數，甚至持續攀升，像是旅遊業、飯店業等，都因鎖國沒有觀光客，一般的消費者對於台灣經濟和疫情也持保守態度，消費時會多想一下，來客的消費頻率更比以往拉長。

此外，目前協會的會員減薪狀況，她指出，像是雄獅旅行社為了自救，董事不支領酬勞，高管也主動減薪，高階幹部提前退休等。不過她也提到，通路業最重要是一線服務員，薪資本就不高，連鎖企業若要減薪，對於一線服務人員應比照以往。

對於明年景氣是否可能復甦，賴淑芬認為，可能有些難度，仍需等疫苗出現，邊境開放才有機會。

台灣連鎖暨加盟協會7日表揚63位績優服務人員，不少是門市服務人員，也有支援門市營運的總部幕後英雄。圖／台灣連鎖暨加盟協會提供
台灣連鎖暨加盟協會7日表揚63位績優服務人員，不少是門市服務人員，也有支援門市營運的總部幕後英雄。圖／台灣連鎖暨加盟協會提供

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