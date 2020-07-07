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中裕新藥抗愛滋病藥物國際研討會 傳出好消息

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中裕新藥(4147）今（7）日公布，銷售夥伴TH公司於23屆國際愛滋病線上會議中發表ibalizumab體外試驗結果，顯示對HIV-2 group A及B是有效的，有助歐洲及西非市場拓展。

中裕指出，結果顯示對於HIV-2 group A及B是有效的。此試驗是由法國巴黎Bichat-Claude Bernard醫院及Saint-Antoine醫院的研究團隊執行，目的為評估ibalizumab對HIV-2臨床分離株的表型感受性。

中裕也公告，6月營收降至4,719萬元，主要是疫情造成美國各地封城，新病患人數減少，TH庫存調整庫存未下訂單，6月營收屬第2季與第1季的銷貨折讓與實際數差異調整。累計上半年營收4.19億，年成長47.84%。

中裕表示，HIV-2病毒本身對於非核甘酸反轉錄鋂抑制劑、及enfuvirtide有抗藥性，而且HIV-2容易對蛋白鋂抑制劑、核甘酸反轉錄鋂抑制劑，及嵌入鋂抑制劑產生抗藥性突變，大部分近期的藥物對於HIV-2沒有療效或是沒有針對HIV-2評估過，因此不建議使用於HIV-2病人。

此外，愛滋病新藥Trogarzo行銷授權給加拿大商Theratechnologies，依照契約銷售哩程金規定，連續四季合計達到2,000萬美元將給付700萬美元，分兩年平均給付。中裕去年7月已經收到第一筆350萬美元銷售里程金，今年6月30日再次收到第二筆350萬美元銷售里程金，會依IFRS15「客戶合約之收入」之規定，帳列「合約負債」科目，每月再依當期銷售數量與預期全部總銷售量之比例分期認列營業收入。

中裕

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