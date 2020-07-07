防農地亂種電 農委會將嚴格把關2公頃以下變更種電

防農地亂種電，農委會出重手。農委會主委陳吉仲今（7）日宣布，2公頃以上農地變更，未來一律由農委會審查；2公頃以下農地變更也將嚴格限縮，只有被其他用地包圍、夾雜之零星農業用地才會同意變更，其他一概不准。

目前很多太陽光電業者以化整為零方式，申請農地660平方公尺以下容許非農使用，農委會今宣布，將比照2公頃以下變更案審查，未來只有被其他用地包圍、夾雜之零星農業用地才會同意變更，其他一概不准。此舉等同宣布關閉600平方公尺以下容許非農使用申請種電，內政部將配合修正「非都市土地使用管制規則」附表一。

蔡政府推動2025年綠電占比達20%能源政策，其中太陽光電要達20GW建置目標，因此很多太陽光電業者看上農地種電，採行方式包括「容許非農使用」及「變更用地」兩種方式。

其中，容許非農使用主要是向地方農業主管機關申請農地660平方公尺以下容許非農使用，已有多達954件、305公頃地面型光電是循此途徑設立；目前更有244件、61公頃種電案在各地方政府農業主管申請審查中。

至於變更農地則主要分有30公頃以上、2-30公頃、以及2公頃以下等型態。農委會官員解釋，目前僅30公頃以上變更須送中央區委會審查，農委會得以在審查會上把關外，2-30公頃、以及2公頃以下變更，都是由地方農業主管機關審查同意後，送地方區委會審查，農委會無從把關。

根據農委會資料顯示，目前2至30公頃變更種電案，有69件、1,279公頃在審查中；2公頃以下變更案，則有208件、127公頃已同意變更、目前有477件、373公頃種電案排隊審查中。

為防止農地亂種電，陳吉仲表示，已與內政部、經濟部等單位協商，未來2公頃以上農地變更案，都須送到農委會審查，須由農委會出具同意變更使用文件。經濟部將要求所有興辦事業計畫審查階段須進行環境及社會檢核。

至於2公頃以下農地變更及660平方公尺容許非農使用之申請，陳吉仲表示，農委會將修正審查作業要點，明訂2公頃以下農地變更，僅限被其他用地包圍、夾雜之零星農業用地才會同意變更，其他一概不准同意變更使用。

官員解釋，目前2公頃以下農地變更及660平方公尺容許非農使用之申請，都是由地方農業主管機關審查，未來地方要依農委會新訂的審查原則審查。

官員也解釋，660平方公尺容許非農使用，原本是因應公共建設需要，例如同意在農地上蓋電塔，但現有很多光電業者也循此途徑變更，結果造成農地破碎化。未來地方政府須依「僅限被其他用地包圍、夾雜之零星農業用地才會同意變更，其他一概不准同意變更使用」審查原則，等於關掉了此途徑之種電。

農委會將修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，預訂7月底前發布。