主計總處：國際油價最快本月底看到每桶50美元價位

主計總處今（7）日發布6月躉售物價指數（WPI）較上年同月下跌10.36%，為連續14個月下跌。主計總處專門委員邱淑純分析，國際油價若能按近2個月速度回升，最快7月底就可以看到每桶50美元價位，將有助於WPI跌幅明顯縮減。

主計總處預估，7月WPI及消費者物價指數（CPI）跌幅都會呈收歛。

主計總處指出，6月國產內銷物價指數年跌8.08%，主因是燃氣、石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品，以及基本金屬等價格下跌所致。

6月以新台幣計價的進口物價指數年跌13.75%，為連續13個月下跌；以新台幣計價的出口物價指數年跌9.14%，為連續15個月下跌。

邱淑純指出，因6月新台幣對美元升值幅度擴大，因此以美元計價的進口、出口物價指數分別年跌9.08%、年跌4.22%，分別為連續19個月、連續20個月下跌走勢，惟跌幅皆較新台幣計價縮小。

她分析，7月初國際油價每桶已回到每桶42美元，國際油價若能按近2個月速度回升，最快7月底就可以看到每桶50美元價位，將有助於WPI跌幅明顯縮減，進而也會帶動CPI跌幅收歛。