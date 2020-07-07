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注意！國旅升溫 主計總處：娛樂服務優惠已減少

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（7）日發布6月消費者物價指數CPI）較上月漲0.79%，較去年同 期下跌0.76%，連續5個月下跌，跌幅呈收歛，主要是6月國際油價有較明顯反彈，預期7月CPI跌幅持續收歛，惟CPI要轉正，仍須視國際間情勢、疫情之發展。

國內CPI已連續5個月下跌，主計總處預測，7月仍會呈下跌，在技術上將符合「物價連續2季呈下跌」之國際對通縮之定義。主計總處專門委員邱淑純強調，國內經濟仍穩定成長，沒有供給過剩、需求不足，國內不用擔心通縮問題。

邱淑純指出，油價對6月CPI影響很大，若觀察七大類物價，以交通及通訊類年跌5.64%最多；其中，6月油料費年跌21.75%，較5月35.28%跌幅縮小，但仍然下跌走勢，對CPI影響達負0.6個百分點；6月燃氣價格年跌22.69%，對CPI影響達負0.1個百分點。

因油價下跌，邱淑純指出，6月機票價格也下跌6.8%，運輸費下跌2.36%。

至於受疫情衝擊的教養娛樂類價格仍持續下跌，6月年跌1.48%，其中娛樂費用年跌3.05%，主要是業者調降旅館住宿費、遊樂場入場費、及國內旅遊團費，分別下跌13.79%、4.44%及3.65%。

邱淑純指出，6月娛樂費用年跌3.05%，對CPI影響為負0.24個百分點。娛樂費、油料費、燃氣費三者對物價影響達負0.94個百分點；換言之，若扣除掉三述三項，6月CPI應為正成長。

若依商品性質分類觀察，外食費6月年增0.8%，為2011年3月以來最低漲幅，邱淑純分析，主要是因為油料、燃氣下跌，成本下跌，抑制外食漲幅。

值得注意的是， 6月娛樂服務費年跌3.98%，主計總處官員分析，隨著疫情趨緩，6月適逢端午連假，國旅熱度升溫，娛樂服務價格雖較去年同期低，但優惠已減少，因此跌幅未再創紀錄。此外，因夏季服飾優惠減少，致6月成衣價格也上漲1.78%。

邱淑純分析，因產油國減產、新冠肺炎疫情趨緩需求增加，致6月國際油價回升每桶37.05美元，較上月成長五成，但和去年同期相較則跌41.1%；預期7月國際油價仍會持續回升，致CPI跌幅將會更收歛。但CPI要轉正，仍受國際情勢發展之影響，包括疫情控制情況、中印邊界緊張、美中對立、以及香港國安法等情勢之發展。

主計總處指出，今年1至6月平均CPI較上年同期跌0.22%，若扣除蔬菜水果及能源，核心CPI漲0.25%。

CPI 消費者物價指數

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