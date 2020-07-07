目標北市公車24小時服務 信義路夜間自駕實驗到明年

後疫情時代，無人商機的發展成為趨勢，自動駕駛的落地也成為關鍵指標。經濟部今（7）日表示，台灣智駕公司於台北市信義路公車專用道進行的創新實驗，為國內首件夜間自駕實驗，預計試驗至明（2021）年2月20日，目標達到智慧駕駛SAE Level3等級以上，要讓台北市24小時公車服務不間斷。

經濟部說明，台灣智駕公司於台北市信義路進行的創新實驗，為國內首件於夜間時段進行實驗，由於台北市公車於晚上12點後就不提供服務，為了補足外地夜歸乘客無大眾運輸工具搭乘的需求，北市府結合台灣智駕公司進行自駕車夜間實驗。

經濟部表示，初期規劃在凌晨00:30至2:30提供自駕車接駁服務，藉由實驗測試提升自駕車夜間技術反應能力，在實驗測試同時蒐集夜間乘客的需求，逐步調整並驗證夜間自駕公車可行服務模式，期望未來達成台北市24小時公車服務不間斷之最終目標。

另外，由勤崴國際公司也在彰濱工業區進行自動駕駛的創新實驗，提供偏僻觀光地區乘客接駁服務，以彰濱觀光工廠及鹿港天后宮之接駁服務為主軸，導入自駕巴士創新的接駁運行模式，串聯起附近各觀光景點，包括白蘭氏健康博物館、玻璃博物館、緞帶王觀光工廠等，將鹿港眾多觀光客，透過自駕接駁導引至彰濱觀光工廠參觀。

同時，彰濱自駕實驗將導入運用APP預約服務模式、電子票證與旅遊行程的結合，以帶動智慧科技觀光，希望藉此促進當地觀光人潮及商機。

經濟部表示，預計今年下半年將在台中水湳、桃園機場、新竹高鐵站等地，陸續進行自動駕駛接駁服務的實驗，將自駕創新實驗落實到接駁服務，包括捷運站到社區、學校、購物中心等。

經濟部指出，各地方政府與業者合作進行創新實驗，尋找符合地方需求的接駁服務模式，提供當地民眾新型智慧交通運輸模式，未來更將推動業者申請物流、5G應用等實驗項目，鼓勵新創業者結合無人載具實驗平台，開發創新系統產品、營運服務模式等，以活絡國內新創業者發展契機。

經濟部說明，因應社會發展需求，推動「無人載具科技創新實驗計畫」，已成功於彰濱工業區、高雄愛河及台北信義路公車專用道、台南沙崙綠能科學城及科學園區、新北淡海及桃園青埔等地進行上路實驗，促使國內自駕創新科技的落地。

為使無人載具科技排除實際上路問題，經濟部於去年10月25日公告受理「無人載具科技創新實驗計畫」，截至今年6月止，已核准通過勤崴、高雄輪船、台灣智駕、理立系統四家公司提出六案「無人載具科技創新實驗計畫」，於實際場域進行上路測試，其中五案為自駕車，一案為自駕船。

另，為促使自駕創新科技於國內落地服務，經濟部也在今年2月10日公告「無人載具科技實證運行補助計畫」，藉由補助業者進行實證運行，以加速國內無人載具產業建立創新營運或服務模式。