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列前瞻預算！蘇揆宣布兩年內推動全國中小學裝冷氣

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌宣布將用兩年時間，在全國中小學加裝冷氣。取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌宣布將用兩年時間，在全國中小學加裝冷氣。取自蘇貞昌臉書

行政院長蘇貞昌今（7）日視察台南市老舊校舍時，宣布行政院將用兩年的時間，於全國中小學將全速推動裝設冷氣，改善電力、裝冷氣的費用，會編列在第二階段前瞻預算中，冷氣電費也會合理納入補助。

夏季氣溫持續飆高，讓不少學子在校上課時，悶熱難耐。蘇揆今日前往台南市白河區視察老舊校舍後，在臉書發文指出，為兌現蔡總統的承諾，他已經正式宣布，全國中小學全速推動裝設冷氣。

蘇揆說明，在與蔡總統討論，並經過跨部會審慎的財務規劃後，行政院將用兩年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣。他說，兩年後，無論您的孩子在偏鄉上學、還是就讀市中心的學校，人人都有冷氣吹。

蘇揆強調，孩子有權享受安全舒適的學習環境，不該因地區有所差異，而改善電力、裝冷氣的費用會編列在第二階段前瞻預算中，冷氣電費也會合理納入補助，政府會用最快、最省、最節能、最公平的方式，讓孩子有冷氣，會專心。

校舍

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