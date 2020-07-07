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北市推動24小時公車服務 經濟部：自駕科技已落地測試

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
北市府與台灣智慧駕駛公司今年合作「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，是北市首次在開放道路、非封閉場域測試自駕巴士。記者翁浩然攝影／報系資料照 翁浩然
北市府與台灣智慧駕駛公司今年合作「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，是北市首次在開放道路、非封閉場域測試自駕巴士。記者翁浩然攝影／報系資料照 翁浩然

進入後疫情時代，無人商機的發展成為趨勢，自動駕駛的落地也成為關鍵指標。經濟部今（7）日表示，關於「無人載具科技創新實驗計畫」，已成功於彰濱工業區、高雄愛河及台北信義路公車專用道、台南沙崙綠能科學城及科學園區、新北淡海及桃園青埔等地進行上路實驗，逐步促使國內自駕創新科技的落地。

為使無人載具科技排除實際上路問題，經濟部於108年10月25日公告受理「無人載具科技創新實驗計畫」，截至今年6月止，已核准通過勤崴、高雄輪船、台灣智駕、理立系統4家公司提出6案「無人載具科技創新實驗計畫」，並於實際場域進行上路測試，其中5案為自駕車，1案為自駕船。

此外，為促使自駕創新科技於國內落地服務，經濟部也已於今年2月10日公告「無人載具科技實證運行補助計畫」，希望藉由補助業者進行實證運行，以加速國內無人載具產業建立創新營運或服務模式。

其中，台灣智駕公司於台北市信義路進行的創新實驗為國內首件於夜間時段進行實驗，由於台北市公車於晚上12點後就不提供服務，為了補足外地夜歸乘客無大眾運輸工具搭乘的需求，台北市政府結合台灣智駕公司進行自駕車夜間實驗，初期規劃在凌晨00:30至2:30提供自駕車接駁服務，希望藉由實驗測試提升自駕車夜間技術反應能力，在實驗測試同時蒐集夜間乘客的需求，逐步調整並驗證夜間自駕公車可行服務模式，期望未來達成台北市24小時公車服務不間斷的最終目標。

經濟部技術處指出，另外在彰濱工業區則由勤崴國際公司進行自動駕駛的創新實驗，該實驗提供了偏僻觀光地區乘客接駁服務，成為當地觀光業的福音。此實驗以彰濱觀光工廠及鹿港天后宮之接駁服務為主軸，藉由導入自駕巴士創新的接駁運行模式，串聯起附近各觀光景點，如白蘭氏健康博物館、玻璃博物館、緞帶王觀光工廠等，將鹿港眾多觀光客，透過自駕接駁導引至彰濱觀光工廠參觀；同時，該實驗還將導入運用APP預約服務模式、電子票證與旅遊行程的結合，以帶動智慧科技觀光，希望藉此促進當地觀光人潮及商機。

經濟部技術處表示，今年下半年，則預計在台中水湳、桃園機場、新竹高鐵站等地，也將陸續進行自動駕駛接駁服務的實驗，自動駕駛的創新實驗，逐漸落實到如捷運站到社區、學校、購物中心等最後一哩的接駁服務。且未來還將推動業者申請物流、5G應用等實驗項目，並鼓勵新創業者結合無人載具實驗平台，開發創新系統產品、營運服務模式等，以活絡國內新創業者發展契機。

觀光工廠 經濟部 自動駕駛

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