鋼聯上半年營收6.52億元 年減32.1%

為拆除勞保的財務炸彈，勞動部已舉行4場勞保年金改革工作坊，聽取各方意見。據指出，官方首次提出勞保新舊制財務切割方案，獲得不少支持，不少學者也認同，認為若要落實世代正義，將舊的勞保債務與改革後方案切開，年輕世代比較能接受，切開後降低所得替代率的平衡費率只11%（目前勞保費率為10%）。不過，潛藏債務已經超過10兆元，政府如何接手債務是最大難題。

2020-07-06 18:14