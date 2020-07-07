鋼聯上半年營收6.52億元 年減32.1%
台灣鋼聯（6581）今（7）日公布6月營收為1.36億元，年增12.97%；今年上半年累計營收為6.52億元，年減32.10%。
就氧化鋅出貨量來看，受新冠肺炎疫情衝擊，鋼廠生產下降，做為原料的集塵灰收受量減少，出貨量減少，6月單月出貨量為4,803噸，年減17.34%；今年上半年累計出貨量為2萬3,275噸，年減22.9%。另外，國際金屬鋅加工費第2季再度調漲，亦不利氧化鋅產品售價。
展望未來，鋼聯董事長林明儒6月在股東會上表示，為擴大營運成長動能，致力新增其他廢棄物料源，正在進行環評變更申請，預計第4季會有好消息。同時，鋼聯正規劃設置陸域風機，預計建置1到2支3.5MW的陸域風力發電機，未來將投入綠電銷售；。
鋼聯子公司台鋼資源持續擴產，年底將擴充至5條，同時今年跨足爐碴再利用，把安定化後爐碴再製成預拌混凝土，兩座預拌混凝土新廠預計下半年正式啟用。
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