工研院核酸分子檢測系統通過FDA核准 將加速推動量產

工研院今年（2020）上半年，積極將研發能量投入新冠肺炎防疫，推出多項防疫新技術，其中可縮短肺炎病毒檢測流程的「核酸分子檢測系統（下稱疫開罐）」，獲經濟部部長王美花及副總統賴清德同聲讚賞。此項疫開罐技術，日前也順利取得食品藥物管理署（FDA）核准。

核酸分子檢測系統今年4月推出，可讓機場入境採檢新冠肺炎檢體的快篩確認時間，從至少需兩天縮短到一小時，準確率達九成。工研院已於7月6日同步取得核酸分子檢測儀、核酸檢測試劑套組與品管物三項核准。工研院表示，未來將加速推動後續量產能量，並與產業銜接，以期利於加強未來邊境管制快速檢驗管理之應用。

王美花及賴清德日前出席工研院47周年院慶，對疫開罐格外關注，王美花更在致詞時向FDA喊話，希望技術盡快取得核准並商轉。目前，工研院已和國防部的國防醫學院預醫所及四家廠商合作，配合醫療院所，短期內先達成1萬劑試劑生產，若今年年底新冠肺炎疫情再度升高，屆時至少可準備100萬試劑投入前線檢測需求。