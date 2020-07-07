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投資級債續吸睛 風險債遇高檔調節

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國ISM製造業與新增非農就業人數雙雙優於預期，帶動風險性資產走揚，連帶激勵高收益債與新興市場債等風險性債券表現，政府公債則受風險氣氛升溫所影響，走勢相對疲軟。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，投資等級債上周淨流入80.1億美元、高收益債與新興市場債分別淨流出約42.1與14.3億美元。

安聯投信指出，美國6月非農就業人口新增480萬人，遠高於市場預期的300萬人，抵銷美國肺炎單日確診人數創新高的憂慮，帶動風險債走揚。然隨著市場來到相對高點，短線獲利了結的調節也使得風險性債券市場呈現淨流出。

安聯投信產品首席蔡明潔表示，全球央行大規模救市，緩解市場流動性問題，充沛的資金更進一步支撐風險性資產，如投資等級債、高收益債；性質介於股債之間的特別收益契機浮現；另一方面，具創新趨勢及成長性的產業，也在疫情推波助瀾下更顯出投資吸引力。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，儘管疫情高峰已過，然全球經濟解除封鎖後的復甦之路仍有變數，且第二波疫情發展後續仍待觀察。此外，企業獲利是否跟上、加上美國總統川普可能藉美中衝突拉抬美國總統大選等，整體來說，市場仍相對容易受到干擾。

展望後市，謝佳伶表示，關於二次疫情，現階段評估對市場及經濟影響性都相對較小，主因為企業因應政策較為完備、醫療資源相對充足、恐慌性情緒大幅下降有關。

另一方面，謝佳伶指出，隨著歐美進入暑假，市場交易可能相對清淡，容易使波動放大。然而考量在主要央行的大力支撐下，市場資金寬裕環境，因此若在暑假期間市場出現較大波動，長期來看應是有利布局機會。

策略上，謝佳伶表示，後市仍然看好基本面較為穩健的美國。針對在意市場波動的投資人，可強化投資組合中的減震因子，如可部分配置在低景氣循環產業的支援服務、電信等；另外，能源產業中如煉油銷售或以管線租金為主的天然氣運輸等，則相對具韌性，建議可聚焦在這些產業的短天期高收益債，減波動又可掌收益。

疫情 債券

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