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疫情帶動5大「0商機」

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
工研院昨舉辦「韌性台灣 後疫產業發展論壇」，邀請各界產業專家齊聚一堂。圖／工研院提供
工研院昨舉辦「韌性台灣 後疫產業發展論壇」，邀請各界產業專家齊聚一堂。圖／工研院提供

疫情使全球經濟面臨二○○八年金融海嘯以來最大的衰退風險，工研院認為，後疫時代，在健康防疫、疫病診療、宅經濟等需求下，短期將有「０接觸經濟」、「０國界製造」，長期將有「０距離創新」、「０負擔健康」、「０汙染生態」等五商機。透過此轉機，未來民眾或可享受到遠距看診、健康大數據平台、遠距實境體驗等創新服務。

工研院昨舉辦「韌性台灣 後疫產業發展論壇」，由工研院產科國際所所長蘇孟宗所帶領的專家團隊，以「後疫大遷徙強韌新生態」為題，進行專題報告。

工研院產科國際所生醫組組長張慈映指出，疫情直接帶動防疫產業成長，由於這次經驗，台灣應建立國家級防疫平台技術，包括疫苗、藥物、檢測產品研發，厚植產業供應鏈，以及運用大數據觀測新興感染症或病源，建立國家級預警監控系統，以因應各式疫情來襲。

她表示，疫情也帶動許多醫療情境創新，例如遠距醫療、居家線上復健、居家檢測產品與服務，以及院內無人車送餐等，將帶來協助醫療決策、增進醫病關係、提升營運效率、優化服務流程等效果。

張慈映說，透過智慧醫療、照護服務，可建立「健康大數據永續平台」，利用日常行為資料配合診療檢測，發展精準健康預防方案。

工研院產科國際所電子與系統研究組組長紀昭吟指出，疫情下的「０接觸經濟」，也帶動「０距離創新」服務，例如日本業者推出的線上密室逃脫遊戲，在疫情高峰期業績並未下滑。她認為，透過數位科技整合，可提供遠距使用者新興應用服務和商業模式，且仍能具備０距離的貼心服務和溫馨感受。

例如，利用ＡＩ客製服務，可以用數位足跡追蹤小朋友，可照顧其返家安全，追蹤消費習慣，可提供顧客最需要的服務。而利用雲端、５Ｇ、晶片可以實現遠距實境體驗型態 。

昨天下半場論壇則邀請貿協董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽醫材公會理事長洪盛隆、沛星互動科技（Appier）首席科學家孫民，及工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬等，研討後疫時代台灣產業發展與轉型商機。

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