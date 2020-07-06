專家：疫情下突發供應鏈糾紛 選仲裁解決效率高

2020年伊始，國際經濟即受到新冠疫情嚴峻挑戰。至今全世界確診人數已超過1,000萬，死亡人數亦超過50萬。僅美國一地，就有260餘萬確診病例。疫情來勢兇猛，不僅給各國衛生系統帶來沉重壓力，也有許多國家被迫採取斷航、封城、大規模停工或關閉辦公場所等嚴厲措施，以遏止病毒擴散。

惟上述措施亦切斷了國際間人員、貨品、服務的流通，使跨國供應鏈面臨斷鏈危機。短期內供應鏈相關爭端大增，上下游廠商、廠商與消費者間的履約糾紛，例如斷航、進出口檢疫造成的交貨遲延、或因隔離、封城使得生產廠房無法運作或人力短缺等等問題，在世界各地層出不窮。

如何妥善處理、預防相關糾紛，廠商需了解在法律上有何選項。疫情影響下，契約的不可抗力、情事變更條款是雙方攻防的重要關鍵。但應注意疫情影響，並非一概均能適用不可抗力條款，亦非拿到官方開立的不可抗力證明就萬無一失，而需就各條款具體規定以及其準據法加以探討。

例如依據英格蘭法，法院通常承認不可抗力條款的效力。但若某一事件是否觸發不可抗力，契約未明訂，而該事件又深具災難性，法院會傾向認為該事件並非當事人預期，而不適用不可抗力條款。此時一方能否免責，就要依據英格蘭法有關受挫（frustration）原則來判斷。

除了實體法律爭議外，應使用何等程序解決爭端亦須深思熟慮，如選擇了不適合的爭端解決方式，輕則程序難以順利進行，重則最後無法執行，不可不慎。特別是爭端雙方形成僵局，或有一方不願合作，就需第三方作出有拘束力的決定。因此仲裁向來是跨國爭端解決的首選，在新冠疫情肆虐時代，更因仲裁程序安排富有彈性，能及時調整因應挑戰。

試想，若一供應鏈爭端涉及美國消費者、德國品牌、越南代工廠以及印尼的原物料，此時若要在法院解決爭端，恐需在多個法院重複訴訟，不僅勞費甚鉅，受到防疫限制，甚至連跨國出庭都有困難。

相反地，如選擇仲裁，只要仲裁地法律允許，仲裁庭開庭大可以視訊或電話會議方式舉行，且在國際仲裁實務操作上，以電子方式進行書狀交換更是行之有年。目前國際各仲裁機構的規則，也支持多方當事人、多份契約在同一程序中仲裁，且當事人亦得選擇熟悉該行業的專家擔任仲裁人，選擇適合案情及各參與者程序，以確保爭端解決程序能更有效率。同時，仲裁判斷確立後，亦得依據紐約公約在164個締約方境內執行，不必重複訴訟。

我國廠商若不幸因疫情之故而發生斷鏈相關之跨國爭議，即應選擇具備良好線上管理案件制度的機構仲裁，除能享受上述仲裁程序帶來的優惠，亦能確保仲裁程序每個環節都能順利進行；海外台商也可利用我國仲裁機構在香港成立的國際仲裁中心，循國際通用模式解決爭端。（作者為中華民國仲裁協會法律專員、律師 ）