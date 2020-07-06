時力抗議中火重啟 經濟部：可輪替養護

「行政院不應草率宣告生煤條例無效。」時代力量6日質疑，當前台電的10%備轉容量率過高，沒必要「火力」全開衝高數字，應以人民健康為重。台電當場回應表示，夏天會運轉9部機組，冬天空汙季時可免維修燃氣機組；經濟部能源局電力組長吳志偉解釋，像球員般輪替養護，可讓各機組保持最佳狀態。

應努力降空汙

「行政院不應草率宣告生煤條例無效。」時代力量立委陳椒華指出，目前中火的爭議包括台中《管制生煤條例》遭政院宣布部分條文無效、機組遭撤照的處分是否有效，以及減煤量等。她呼籲中央和地方均應以人民健康為重，努力降低空汙，無論是中火還是興達，都是老舊燃煤電廠，均應持續減煤降空汙，並訂出退場除役時間表。

「北部用電量遠高於發電量，需靠南部支援用電缺口，佔總發電量的6~9%，約為4~5部中火機組。」陳椒華強調，夏季尖峰用電的最佳救援是太陽光電，北部及全台均應加速設置陽光屋頂，不能北部的用電缺口總是靠中南部燃煤機組填補。

建議採備轉容量值

時代力量彰化縣議員吳韋達指出，台電董事長楊偉甫去年2019年1月曾拋出備載容量率 「熱機6%夠用」說，不必強加到現行10%，也提到「天然氣機組特性較適合尖峰用電調度，可短時間升降載，而燃煤電廠不適合支援尖峰用電。」

吳韋達表示，2017年7月前，備載容量率都控制在200萬瓩（6%），然後2019年5月，開始保持在320萬瓩（10%）以上，該年8/24甚至高達近700萬瓩（約25%）！「備轉容量怎樣算安全？」若使用兩組最大單機容量，就該使用備轉容量值（萬瓩）為標準，「而非一直將標準設在備轉容量率，使用百分比制度。」

機組輪替板凳制度

「106年備轉容量率6%時，那時也沒發生過停、限電。」台電副總經理徐造華指出，2號機啟動後，1號機就有餘裕做環保設備改善，台電承諾夏天會運轉9部機組，10部裡有1部進行環保設備改善。冬天空汙季只會運轉7部，夏天就可以大修燃氣機組，為的是讓冬天時不必維修，全年燃煤用量也沒有因而增加。

經濟部能源局電力組長吳志偉幫忙解釋，台電有很多球員，如果鎖在房間裡，根本就沒辦法上場替補。台電希望有比較多球員可以替代，讓每個球員都能保持最佳狀態，也就是空汙排放率低、發電效率高。

北部及全台均應加速設置陽光屋頂，不能北部的用電缺口總是靠中南部燃煤機組填補。（photo by 陳椒華立委辦公室）

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