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預算逾千億 王美花：本周公告製造業「紓困3.0」方案

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部長王美花坦言，台灣是一個外貿導向的國家，主要消費市場大部分在國外，難免會受到國外狀況，進而影響國內產業訂單情形。記者林于蘅攝影
經濟部長王美花坦言，台灣是一個外貿導向的國家，主要消費市場大部分在國外，難免會受到國外狀況，進而影響國內產業訂單情形。記者林于蘅攝影

經濟部長王美花今（6）日表示，經濟部已經與紡織業、工具機、手工具、扣件、汽車零組件、航太等產業溝通，方案細節正與政院溝通中，這周就會公告製造業「紓困3.0」，初估預算1,100億元。

王美花表示，從今年第1季、第2季以來，有些產業受惠疫情正成長，也有些產業受到歐美國家疫情蔓延，衝擊消費市場，使得外銷訂單受到影響，至此時仍不見起色，針對這部分，經濟部已與政院溝通，會在本周內說明「紓困3.0」方案。

外界憂心秋冬到來疫情可能再起，王美花則說，目前歐美國家的疫情沒有完全解決，根本不用談「再起」，此外，多數國家都認為，新冠肺炎疫情要能完全消滅不太可能，但經濟、商業活動還是要持續。

經濟活動復甦對產業有所幫助，但王美花強調，經濟部態度相對是謹慎緩慢的。王美花說，經濟部已與上半年較需紓困的產業座談，了解他們第3季的訂單情形，許多確實業者確實對下半年景氣並不樂觀，主要因為歐美消費市場表現仍然不理想；包括紡織、工具機、手工具、扣件、汽車零組件及航太零組件等。

王美花轉述，業者說，即便有好轉跡象，一度看到訂單回籠，但因國際情勢變化快速，前陣子美國爆發摩洛伊德死亡事件，許多店面又關閉，導致訂單又再延後。

王美花坦言，台灣是一個外貿導向的國家，主要消費市場大部分在國外，難免會受到國外狀況，進而影響國內產業訂單情形。

至於「紓困3.0」是否會延續「紓困2.0」薪資及營運資金補貼的模式進行，又或是全新規劃的紓困措施，王美花表示，這部分牽涉到預算經費，正在與政院細部討論，初估預算約為1,100億元，仍待政院說明。

王美花 疫情

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