瑞銀預測金價續升 下半年上看1,900美元

在貨幣政策寬鬆、負實際利率以及預期美元普遍走軟的背景下，瑞銀繼續看好黃金抵禦各項風險的避險特質，因此將2020年下半年金價的預測值從每盎司1,800美元，上調至每盎司1,900美元，但2021年6月底的目標價保持在每盎司1,800美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，黃金是2020年上半年全球表現最佳的資產，中美緊張局勢再起以及新冠疫情傳播之際，黃金作為市場動盪時良好避險工具的 特質再次獲得彰顯，自去年5月以來，瑞銀一直看好黃金，在貨幣政策寬鬆、負實際利率以及預期美元普遍走軟的背景下，仍繼續看好黃金抵禦各項風險的避險特質。

上周美國黃金期貨價格達到了瑞銀所預測的1,800美元價位，以美元計價，黃金已大漲17.1%，是今年表現最佳的資產，短期內一系列不確定因素，使得瑞銀愈發認為黃金價格將繼續攀升。

包括新冠疫情捲土重來、美聯準會政策調整、中美緊張局勢升級（此風險或在11月美國總統大選前加劇）等風險因素，支持瑞銀持續看好黃金，除了將下半年金價預測值調升至1,900美元，對2021年3月的預測也調至1,850美元。