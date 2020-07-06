歐盟最愛台灣電動自行車 產值再創高峰

台灣自行車產業享譽國際，曾有「自行車王國」美名，但由於近年全球經濟放緩，共享單車掀起熱潮，一般自行車成長受限，據經濟部統計處統計，整體自行車產值一度下滑，不過，國際電動自行車市場崛起，將台灣自行車產業再創高峰，去年產值649.9億元寫下歷史新高，更是歐盟進口市占冠軍。

統計處表示，全球環保意識抬頭，自行車逐漸由運動休閒功能轉變為通勤代步工具，其中電動自行車更在人口高齡化推波助瀾下，帶動我國近5年電動自行車產值大幅成長，占整體自行車產值比重由2015年2.7%成長至2019年35.5%，今年前4個月更超過4成，逐漸取代一般自行車成為我國自行車產業的成長引擎。

統計處指出，一般自行車成長曾一度遭遇瓶頸，整體自行車產值在2017年降至451.1億元；2018年起，因美國及歐盟對中國大陸實施關稅保護政策，我國業者將高單價自行車產線移回國內，加上電動自行車市場崛起，推升2019年整體自行車產值達649.9億元，創下歷史新高。

我國電動自行車以出口為導向，直接外銷比重達九成以上，出口金額去年達8.6億美元，比2015年大幅成長15倍。主要出口市場以歐美為大宗，其中荷蘭占36.9%、美國占20.3%、德國占6.7%分居前3名。除了我國電動自行車在歐美持續熱銷，歐盟自2019年1月起對中國大陸電動自行車課徵反傾銷、反補貼稅，讓去年我國電動自行車在歐盟進口市占率大幅提高為64.7%，較前一年上升32.3個百分點，一舉超越中國大陸及香港，首度躍居各國之冠。

統計處認為，今年新冠疫情全球蔓延，各國封城鎖國，雖然導致我國電動自行車出口值於3月驟降，4月續減，比去年同月大幅衰退26.4%，不過，5月隨疫情趨緩、各國陸續解封，歐美鼓勵民眾以自行車取代大眾運輸工具，並增設自行車道等基礎設施，帶動需求持續增溫，出口金額大幅回升，今年前5個月年增幅達23.4%，且未來需求可望續增。