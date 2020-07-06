宜蘭科學園區招商大躍進 竟甩不掉「蚊子園區」臭名
宜蘭科學園區自從環評開放量產後，吸引廠商洽詢搶進，呈現爆發性成長。雖然招商大躍進，但目前仍是行政院列管的「蚊子園區」，讓人難以理解，中央傾向等到第二期標準廠房完工後，才有可能解除列管。
宜蘭科學園區民國93年核定，94年籌建，一期標準廠房105年完工，周邊緊鄰宜蘭運動公園，環境非常好。但因以前不開放量產，招商慘淡，被列管「蚊子園區」，今年初環評開放生物科技、光電元件及精密機械等低汙染高科技可進駐量產，吸引很多廠商洽詢進駐。縣長林姿妙今天前往自建廠商日計工業股份有限公司探訪，同時了解第二期標準廠房施工進度，很開心園區「滿招」。
宜蘭科學園區總面積70.8公頃，其中提供34.8公頃做產業之用，產業用地又分成竹科管理局興建的標準廠房、業者也可租地自建廠房。
根據竹科管理局副局長許增如表示，上周第一期標準廠房的最後一個單位出租出去，目前一期出租率已達100%。
二期標準廠房新建中，施工進度超前10%，預計4000坪可出租面積中，已有800多坪洽詢預約，預計明年7月二期完工，招商情況會很快爆滿。至於今年至今園區廠商的總營業額，比去年成長38.4%。
林姿妙表示，宜科土地使用率已達六至七成，將來等園區開發完成，可以創造4500人就業機會，把人才留在宜蘭。
從各項數字顯示，宜科呈現爆發性成長，前景一片看好，但竹科日前向行政院反映，爭取解列蚊子園區，卻仍然未獲同意，讓宜蘭人失望。
竹科管理局表示，目前宜科自建廠房的實際土地出租率是10%，年底可突破20%，所謂的六成或七成使用率，指的是已被框地洽租中，還沒真的繳租金，但大多應該没問題。
據了解，行政院傾向明年7月二期廠房完工後，才有可能解除「蚊子園區」列管。
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