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續簽ECFA不易 林祖嘉：影響出口達6%

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
前國發會主委林祖嘉。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
前國發會主委林祖嘉。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

ECFA早收清單產品換算約200億美元，不續簽對台灣傷害很大！」前國發會主委林祖嘉5日接受本報專訪指出，ECFA早收清單產品佔台灣出口金額高達6%，但目前兩岸關係仍凍結，續簽ECFA恐不樂觀。但經濟部長王美花則曾表態，ECFA暫無終止危機，產業無須過度恐慌。

續簽ECFA知易行難

林祖嘉指出，因為ECFA對台灣還是很重要，但在當前的情況下，對岸是否會跟台灣續簽ECFA？「當初是在一中各表的前提下，才能去談後面包括ECFA這些事情，現在沒有九二共識的前提下，說要去續簽ECFA，我覺得很不容易！」

「當初民進黨在野的時候罵ECFA，」林祖嘉表示，「如今變成執政黨如果才想要急轉彎，很奇怪，不一致嘛！」問題是，當時是在九二共識、一中各表的情況下才有辦法簽到ECFA，所以現在恐怕很難做到。

至於當初民進黨曾批評ECFA、服貿、貨貿等協議的簽訂有賣台嫌疑？林祖嘉說，民進黨當時所講的全部都是政治語言，那個時候台灣對大陸出口300多億美元，如果ECFA簽下去，出口當然可以增加很多，「這個就是自由貿易協議，對台灣當然幫助很大。」

貿易協議多多益善

「如果不續簽ECFA的話，早收清單產品換算約200億美元，這個出口總額也是很大，約佔台灣出口金額約6%。」林祖嘉指出，如果沒有早收清單，ECFA停下來的話，對於台灣也是蠻大的傷害。站在台灣的貿易利益來講，當然不希望ECFA或早收清單被停下來，「所以，就算沒有ECFA，我們也不希望早收清單被停下來。」

林祖嘉強調，除了跟對岸簽ECFA之外，跟美國、跟日本，包括TCTPP等貿易協議，當然是簽署愈多愈好，跟其他國家的雙邊FTA也應該要談好。「現在執政黨宣稱跟美國、跟日本的關係很好，他們應該想辦法去跟這些國家簽定貿易協議，對台灣都會很有幫助。」然而，現在看起來都沒有什麼跡象。

王美花：無須恐慌

針對ECFA十年大限的問題，經濟部長王美花5月18日時任次長時曾表示，陸方並未發出終止通知給台灣，ECFA目前沒有終止的危機，產業無須過度恐慌。

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