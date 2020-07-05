搶三倍券商機 龍巖祭買生前契約、指定塔位可現抵1萬

政府推動太陽光電，要在2025年達成20GW目標，其中七成採地面型種電，促使光電業者到處搶地，先前已在台糖造林地、潮間帶等濕地掀起爭議。現在光電搶地的手也伸向苗栗淺山地區，讓極度瀕危的保育物種石虎，再度面臨棲地破碎化危機；同時也造成淺山水土保持破壞、濫用除草劑等環境隱憂。

2020-07-04 17:37