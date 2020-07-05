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搶三倍券商機 龍巖祭買生前契約、指定塔位可現抵1萬

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導

龍巖（5530）宣布，響應政府的振興經濟方案，持振興三倍券購買龍巖的生前契約與指定塔位商品均可現抵1萬元，讓消費者花1,000元即可享有10倍優惠，另外集團更將在本（7）月大舉招募業務夥伴。

龍巖表示，近半年來新冠疫情重創全球經濟，失業率持續攀升，面對疫情影響公司採取多項因應措施，除了提供高標準的客戶服務防疫機制外，更嚴控營運支出與各項重大建設規劃。

龍巖董事長劉偉龍表示，龍巖長期關注社會議題，面對疫情重創全球經濟，龍巖積極提供就業機會並提供超有感的振興劵消費優惠，期盼能為台灣經濟貢獻心力，也為生命產業挹注更多動能。

龍巖指出，迎接後疫情時代，公司逆勢推出「超業召集令」，預計七月在北中南三地大舉招募業務銷售夥伴。

除此之外，為響應政府的振興經濟方案，公司祭出獨家萬元優惠，只要持振興三倍券購買龍巖的生前契約與指定塔位商品均可現抵1萬元，也就是消費者花1,000元就享有10倍優惠，希望透過人才募集、有感的商品優惠方案，讓集團營運更加穩健。

龍巖 疫情 生前契約

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