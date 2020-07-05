羅智強質疑新南向政策成效為負 經濟部列六點澄清

國民黨議員羅智強今（5）日指稱台灣對新南向國家的出口至今為負數，經濟部澄清，從國際經貿環境、主要國家貿易的相對表現、國際投資流向、全球供應鏈變動等因素來看，證明新南向政策方向正確，經濟部持續推動。

羅智強今日於臉書貼文指出，2020年1到5月，台灣的出口成長，大陸港澳成長8.9%，美國也有4.7%，而民進黨敲鑼打鼓的新南向國家，則是慘不忍睹的 -5.1%，數字證明，新南向的成效，到目前為止根本是「負」的。

對此，經濟部發布新聞稿列出六點指出，第一，新冠肺炎疫情影響全球（含新南向市場）需求，且國際原物料價格下跌，致使我出口衰退。新南向國家為因應疫情多採封城鎖國措施，投資生產活動減緩，又歐美終端市場需求疲弱，且國際原物料價格下跌，致使新南向國家減少自我進口零組件及半成品，尤以石化、紡織品及基本金屬等跌幅較大。

第二，新南向主要經濟體之進口多呈明顯衰退。依據迄今可取得之統計資料，1到5月新加坡進口衰退9.3%，1到4月印尼衰退7.13%，泰國衰退7.99%，1到3月菲律賓衰退11.15%，皆高於我國出口新南向之減少幅度5.1%。

第三，我與日、韓兩國相較，出口表現仍具競爭力。今年1到5月間，日本對新南向國家累積出口衰退12.30%，南韓衰退13.83%，衰退幅度是我國-5.1%之兩倍有餘，顯見在肺炎疫情嚴重衝擊全球貿易環境之不利情況下，我出口競爭力之抗壓性仍優於已與東協簽署FTA之日、韓兩國。

第四，新南向政策正確，與國際觀點一致。受美中貿易摩擦及疫情影響，美日韓等國企業已將部分供應鏈自中國大陸移至越、泰等新南向國家，顯示我國新南向政策正確，與國際觀點一致。全球供應鏈變化，近年來新南向國家亦加速因應，積極吸引外資及擴大當地製造業發展，以減少對進口的依賴。

第五，我對陸出口比重呈穩定趨勢，近來因AI、5G需求及遠距經濟，對我半導體及電子零組件需求增加。大陸是我最大貿易夥伴，兩岸已形成一定的產業鏈，近5年來對中國大陸(含香港)出口比重介於40%-41.5%，呈現穩定趨勢。近來因5G、AI及高階科技產品發展，以及疫情發生衍生零接觸遠距需求，且中國大陸復工最早，並持續對我積體電路、記憶體等產品有需求，致我近月對中國大陸出口持續成長。

第六，經濟部持續協助業者數位轉型，並以線上及實體活動擴大協助業者接單。目前國際疫情仍屬嚴峻，政府將加強協助廠商透過數位貿易及電子商務推廣，例如建置防疫產品及宅經濟專區、辦理線上展覽、產品視訊發表會、線上小型機動團等。

疫情穩定後，政府將透過駐外據點擴大洽邀國外買主來台採購、透過外館推廣我國產品、於國際展覽建置主題館等措施。配合個別產業之國內外行銷活動加強廣宣，擴大邀請國際媒體來臺採訪。透過實體與線上同步擴大拓銷協助業者接單。