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蔡總統：在全民照護上 中醫角色將更加重要

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

蔡總統今（5）日指出，《中醫藥發展法》去年底上路，這是台灣第一部專屬中醫藥界的根本大法。她強調，有了法源後，更要有資源來支持，行政院已經編列了五年6.7億元的經費，要大力推動「中醫優質發展計畫」，這四年政府做很多改革，讓台灣的體質變得更好、更有競爭力，未來在全民照護上，中醫的角色會更加重要。

總統府指出，蔡總統今日出席第90屆國醫節暨第12屆台北國際中醫藥學術論壇，說明這四年來，政府做很多改革，也有些不錯的成果，讓台灣的體質變得更好、更有競爭力，未來在全民照護上，中醫的角色會更加重要。

蔡總統致詞表示，這段時間因應疫情，中醫加入居家檢疫隔離的診療服務，中醫藥國家隊也努力研究治療處方，來守護民眾健康，中醫藥界的朋友更召開治療成效記者會，舉著「中醫Can Help」的標語，令人深受感動和感謝。

蔡總統說，就像中研院設有科學研究基金，政府也要設置中醫藥研究基金，另外對於中藥製劑的創新和開發，政府也會給予獎勵或補助，讓整體的研究能量能夠更充沛，有關醫事人力規劃、人才培育、以及中藥品質管理規範等議題，也要逐一解決問題，建立起完善的制度。

蔡總統強調，未來在全民照護上，中醫的角色會更加重要。在醫療體系，要納入更多中醫健保服務項目，提供健保給付，從今年開始，中醫健保的試辦計畫當中，也新增了「中醫提升慢性腎臟病照護品質計畫」，深信未來中醫占健保總額的比例會逐漸地往上走。

蔡總統指出，此外，台灣要走向世界，中醫藥也是重要的競爭力。她說，今年開始實施「中藥優良製造確效作業基準」，讓中藥製造品質符合國際標準，能夠開拓國際市場，促進中藥產業發展。

蔡總統表示，政府有政策、有方向，需要大家一起來努力，回想四年前也在國醫節的活動，向所有中醫藥界的朋友表示，如果以中醫來診斷，台灣必須將過去失衡的習慣，調整回到一個更整體、更平衡的狀態，把體質慢慢調好。

蔡總統指出，經過這四年，台灣做了很多改革，就是為了調整體質，在經濟、社福各領域，也有些不錯的成果。包括《中醫藥發展法》完成立法，也是要讓台灣的體質變得更好、更有競爭力。

中醫 中藥

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