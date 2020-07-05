聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾半數無薪假 集中在製造業

聯合報 / 記者葉卉軒／台北報導
疫情趨緩，內需產業無薪假情形已止血。圖／聯合報系資料照片
疫情趨緩，內需產業無薪假情形已止血。圖／聯合報系資料照片

無薪假人數上衝三點一萬人，不僅創近十一年新高，其中超過半數更集中在「製造業」。不過，對於下半年的製造業職場人力需求，國內二大人力銀行表示，在蘋果供應鏈加持及五Ｇ開台激勵下，尚屬樂觀。

新冠肺炎疫情趨緩，內需產業無薪假情形已止血，但以外銷為主的製造業仍受到很大的影響，無薪假人數始終居高不下，尤其以「金屬機電工業」、「化學工業」最為嚴重；但「資訊電子工業」的無薪假人數相對就偏低。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯提醒，製造業放無薪假情形並非一致，電子、口罩等相關產業的訂單可說是排到天邊；但有些製造業是因本身的體質不好，卻任意使用無薪假來調節成本，是周期性的惡化，主管機關宜深入了解，改善產業既有問題。

人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，國外逐步解除封城，經濟活動可望緩慢復甦，將有助於全球經濟需求回溫，但全球疫情及中美貿易摩擦仍是變數。一○四人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，根據站內統計，一般製造業七月目前約有七點六萬個工作機會，較六月成長百分之七。

何啟聖表示，宅經濟帶動業者投資布局遠端商機，加上中美貿易戰半導體業者加速調整布局，帶動科技大廠徵才需求。第三季產業逐漸進入旺季，預計製造業下半年徵才力道將聚焦在消費性電子產品製造及電腦周邊設備製造等相關產業，職缺集中在技術員、設備維護助理及工程師。

鍾文雄則指出，受國際疫情影響，加上中美貿易轉單效應，預估下半年機械設備製造修配業、電力機械設備製造業、精密儀器及醫療器材相關產業的訂單與人才需求將正向發展。

疫情 製造業 無薪假 人力銀行 徵才 蘋果供應鏈 口罩 半導體 貿易戰

延伸閱讀

理想情人職業？ 「這工作」狠甩機師、科技新貴

時代變了！多金、爆肝科技業退位 年輕人改擁抱這些行業

獎勵青年就業遭批大撒幣 勞動部：不容扭曲

政府搶救勞工 上班族三原因只給51分

相關新聞

逾半數無薪假 集中在製造業

無薪假人數上衝三點一萬人，不僅創近十一年新高，其中超過半數更集中在「製造業」。不過，對於下半年的製造業職場人力需求，國內...

【光電搶地1】搶石虎的家 政府拚綠能讓光電板入侵淺山

政府推動太陽光電，要在2025年達成20GW目標，其中七成採地面型種電，促使光電業者到處搶地，先前已在台糖造林地、潮間帶等濕地掀起爭議。現在光電搶地的手也伸向苗栗淺山地區，讓極度瀕危的保育物種石虎，再度面臨棲地破碎化危機；同時也造成淺山水土保持破壞、濫用除草劑等環境隱憂。

吃冰消暑看歷史 台電桂山電廠文物館成打卡新熱點

位於新北新店的台電桂山電廠文物館今（4）日開幕，這座運轉至今已近80年的「骨董級電廠」，除了近年來遠近馳名的自製冰棒外，...

新冠肺炎疫苗開發政府補助少了點 不符期待

本土疫苗廠投入新冠肺炎疫苗開發，經過產學界多方呼籲，政府補助終於傳出有眉目，但外傳補助金額少的可憐，以目前檯面上三家公司...

新冠疫苗研發 衛福部懸賞

因應新冠肺炎疫情，政府已對本土疫苗廠開出補助方案，要求高端疫苗、國光生技、聯亞生技等疫苗廠，若能在8月底及12月底前...

名家觀點／貨幣政策的局限性與後遺症

今年4、5月以來，全球股市刮起反彈的漲風，尤以美國為最。不過，缺乏基本面支撐，無法以長線保護短線結果，就是暴漲暴跌。美國...

熱門新聞

想領振興三倍券 台東偏鄉民眾扣掉車資剩1600元可用？

蘇貞昌：三倍券受歡迎達到好領好刺激 未來一定好用

三倍券預約熱度不減 距500萬僅一步之遙

每月固定給超過三千！長輩暗示三倍券上繳「貼補家用」 他當場臉綠

郵政VISA新卡友 綁定振興券回饋金最高800元

經濟部辦大型美食展 欣葉公布三倍券加碼方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。