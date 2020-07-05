逾半數無薪假 集中在製造業

無薪假人數上衝三點一萬人，不僅創近十一年新高，其中超過半數更集中在「製造業」。不過，對於下半年的製造業職場人力需求，國內二大人力銀行表示，在蘋果供應鏈加持及五Ｇ開台激勵下，尚屬樂觀。

新冠肺炎疫情趨緩，內需產業無薪假情形已止血，但以外銷為主的製造業仍受到很大的影響，無薪假人數始終居高不下，尤其以「金屬機電工業」、「化學工業」最為嚴重；但「資訊電子工業」的無薪假人數相對就偏低。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯提醒，製造業放無薪假情形並非一致，電子、口罩等相關產業的訂單可說是排到天邊；但有些製造業是因本身的體質不好，卻任意使用無薪假來調節成本，是周期性的惡化，主管機關宜深入了解，改善產業既有問題。

人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，國外逐步解除封城，經濟活動可望緩慢復甦，將有助於全球經濟需求回溫，但全球疫情及中美貿易摩擦仍是變數。一○四人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，根據站內統計，一般製造業七月目前約有七點六萬個工作機會，較六月成長百分之七。

何啟聖表示，宅經濟帶動業者投資布局遠端商機，加上中美貿易戰讓半導體業者加速調整布局，帶動科技大廠徵才需求。第三季產業逐漸進入旺季，預計製造業下半年徵才力道將聚焦在消費性電子產品製造及電腦周邊設備製造等相關產業，職缺集中在技術員、設備維護助理及工程師。

鍾文雄則指出，受國際疫情影響，加上中美貿易轉單效應，預估下半年機械設備製造修配業、電力機械設備製造業、精密儀器及醫療器材相關產業的訂單與人才需求將正向發展。