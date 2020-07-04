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七企業加碼台灣34億

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導

經濟部昨（3）日通過七家中小企業擴大投資34億元，包括倢鋒科技、易度企業、宣承實業、大東電業、燁村鋼鐵、貫理工業及冠羿驗證。半導體設備業倢鋒將招募139名本國人才，投資逾2億元於桃園中壢設立新廠。

經濟部表示，未來將著重中小企業數位轉型，倢鋒科技為專業製造半導體設備線組，跨足車載產業用配線、醫療設備領域，近年陸續開發博奕機、遊戲機、機械工具機等其他線材市場，亦受國際半導體大廠輔導，朝向高精密、數位轉型邁進，帶領台灣中小企業邁向「先進製程中心」。

倢鋒將設立半導體、車用、機械手臂、航太設備等線組產線，導入智慧製造整合系統，發展高附加價值具差異化產品，發展自有品牌。

易度將投資6億元，於桃園龍潭新廠導入智慧化製程管理系統，擴充產能，預估帶來36個工作機會。宣承斥資近3億元，在新北東豐工業區新設廠房導入智慧化設備，增加七個工作機會。

半導體 經濟部

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