七企業加碼台灣34億

會員制的始祖再度出招！台灣好市多（Costco）宣布自7月1日起推出「黑鑽卡」，會員費、回饋金都較一般會員加倍。這是好市多來台23年，第一次新增會員等級，它圖的是什麼？會費加倍，台灣人真的會埋單嗎？

2020-07-03 09:09