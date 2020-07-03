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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

磐石會疫後首次企業聯誼 近百位企業主出席

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
疫情解封後，磐石會首場企業聯誼會於今日登場，台中巿長盧秀燕(坐者前排左五)到場為企業主加油打氣。記者宋健生/攝影
疫情解封後，磐石會首場企業聯誼會於今日登場，台中巿長盧秀燕(坐者前排左五)到場為企業主加油打氣。記者宋健生/攝影

新冠疫情解封後，磐石會首場企業聯誼會於今(3)日登場，除了近百位企業主親臨支持，KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆亦受邀分享「從全球看台灣-疫後新常態」。

受疫情影響，磐石會今年第22、23屆會長交接典禮未舉辦大型公眾聚會，今天的企業聯誼會，不但是疫情解封後的首場聯誼活動，台中市長盧秀燕晚間也到場為磐石會會員加油打氣。

于紀隆指出，截至目前為止，全球感染新冠肺炎案例數已超過1,000萬人，預期人數會再持續上升。對全球的經濟影響，包括全球將會有多年低利率的情況出現；債務負擔及消費力下降，將對許多國家的經濟成長造成重大影響。

另外，失業率需要幾年時間才能回到危機前的水平，B2C相關產業會有大量失業率，數百萬的小企業將會倒閉；無限制的QE，將可能造成通貨膨脹或股匯市動盪等。

對此，企業要有財務、營運、商業三大面向的棊性，制定方方面面的因應計畫，以面對疫情對全球的經濟影響。

TIRI台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖則表示，這次疫情不是對單一企業的影響，而是全球經濟的大災難，企業更要做好各項準備，面對疫後的新經濟局勢。

郭宗霖指出，協會去年起協助磐石會導入智識化的董監課程，讓磐石會的企業聯誼活動，加入企業所需的最新智識分享。

磐石會秘書長張正駿說，磐石會目前有110家會員公司，總市值逾2兆元，是國內上市櫃企業聯誼組織的領頭羊。疫情期間，磐石會會員企業相互扶持，分享企業面對疫情的各項因應之道，緊密的企業聯繫，更強化企業的競爭能力。

磐石會會長高僑自動化董事長李義隆(左起)、KPMG執行副總劉彥伯、磐石會副會長聖暉董事長梁進利、金可國際董事長蔡國洲、百和興業董事長鄭國烟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆、TIRI台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖。記者宋健生/攝影
磐石會會長高僑自動化董事長李義隆(左起)、KPMG執行副總劉彥伯、磐石會副會長聖暉董事長梁進利、金可國際董事長蔡國洲、百和興業董事長鄭國烟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆、TIRI台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖。記者宋健生/攝影

疫情 聯誼 失業率

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