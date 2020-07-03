磐石會疫後首次企業聯誼 近百位企業主出席

新冠疫情解封後，磐石會首場企業聯誼會於今(3)日登場，除了近百位企業主親臨支持，KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆亦受邀分享「從全球看台灣-疫後新常態」。

受疫情影響，磐石會今年第22、23屆會長交接典禮未舉辦大型公眾聚會，今天的企業聯誼會，不但是疫情解封後的首場聯誼活動，台中市長盧秀燕晚間也到場為磐石會會員加油打氣。

于紀隆指出，截至目前為止，全球感染新冠肺炎案例數已超過1,000萬人，預期人數會再持續上升。對全球的經濟影響，包括全球將會有多年低利率的情況出現；債務負擔及消費力下降，將對許多國家的經濟成長造成重大影響。

另外，失業率需要幾年時間才能回到危機前的水平，B2C相關產業會有大量失業率，數百萬的小企業將會倒閉；無限制的QE，將可能造成通貨膨脹或股匯市動盪等。

對此，企業要有財務、營運、商業三大面向的棊性，制定方方面面的因應計畫，以面對疫情對全球的經濟影響。

TIRI台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖則表示，這次疫情不是對單一企業的影響，而是全球經濟的大災難，企業更要做好各項準備，面對疫後的新經濟局勢。

郭宗霖指出，協會去年起協助磐石會導入智識化的董監課程，讓磐石會的企業聯誼活動，加入企業所需的最新智識分享。