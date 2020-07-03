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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

台北101結合台灣花卉及鋼纜藝術品 迎賓大廳變藝術場域

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
台北101再度結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳成為呈現當代藝術的場域。台北101／提供
台北101再度結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳成為呈現當代藝術的場域。台北101／提供

台北101今（3）日宣布，再度結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳成為呈現當代藝術的場域，本次以「島嶼花園」概念，演示台灣美學，包括藝術家康木祥的鋼纜當代藝術，以及由行政院農委會農糧署、台灣區花卉發展協會，和CN Flower所設計的花藝佈置。

台北101董事長張學舜表示，台北101身為代表台灣的地標，如何以最美的方式展現台灣現代文明與美學，讓一般大眾也能輕易理解，始終是台北101的使命。面對因疫情受到嚴重影響的台灣花卉與花農，透過藝術展演共同推廣台灣花卉，持續並且不遺餘力地期許台北101能夠成為一座匯集人文、創意、時尚與藝術的殿堂。

康木祥將退役鋼纜創作的雕塑藝術品結合美國瑪莎葛萊姆舞團明星首席舞蹈家–季綾，和法國知名音樂家Jacopo Baboni Schilingi的音樂與舞動，讓雕塑作品為自己發聲。

在大廳另一端，則由兩位台灣新銳藝術家李嘉偉、古文旻與CN Flower花藝大師凌宗湧團隊，展現創意激盪，不但將實驗室中培養箱的構圖概念搬到現場，並利用可無限循環的玻璃試管來供應花卉水份，不產生任何廢棄耗材，成為當代花卉藝術對環境最友善的設計。

另一角，有著當代藝術視角的特立花卉裝置藝術，則是以粉色與紫色的萬代蘭，來演繹台灣素有「蘭花王國」美名的特有美感。

該場結合以花卉為主的當代藝術，展覽時間由7月3日起一連展出到7月17日止。康木祥由今年2月起在台北101的Gallery101，展出的「相遇-連結世界的鋼索展」因大獲好評，展覽將持續展出到8月中。

台北101董事長張學舜表示，台北101身為代表台灣的地標，如何以最美的方式展現台灣現代文明與美學，讓一般大眾也能輕易理解，始終是台北101的使命。台北101／提供
台北101董事長張學舜表示，台北101身為代表台灣的地標，如何以最美的方式展現台灣現代文明與美學，讓一般大眾也能輕易理解，始終是台北101的使命。台北101／提供
台北101再度結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳成為呈現當代藝術的場域。台北101／提供
台北101再度結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳成為呈現當代藝術的場域。台北101／提供
台北101今（3）日宣布，再度結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳成為呈現當代藝術的場域，台北101董事長張學舜（右五）率一級主管，與藝術家等人合影。台北101／提供
台北101今（3）日宣布，再度結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳成為呈現當代藝術的場域，台北101董事長張學舜（右五）率一級主管，與藝術家等人合影。台北101／提供

台北101 藝術家

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