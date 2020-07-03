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銀行業、連鎖餐飲等皮要繃緊 勞動部專案勞檢來了

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國內疫情趨緩，勞動部啟動7月專案勞檢，包括針對金融業勞檢100場次，以及連鎖餐飲、飲料、量販、加油站、KTV等僱用工讀生、部分工時工作者較多產業等，專案勞檢1,400場次。

新冠肺炎疫情延燒，勞動部低調啟動2020年勞動條件專案勞檢，預計今年專案勞檢4,000場，僅是去年一半，且推遲到下半年才進行。隨著疫情趨緩，並進入打工旺季，勞動部自7月起，啟動金融業、工讀生與部分工時、食物外送平台、社工服務業等專案勞檢。

針對金融業，勞動部規畫勞檢100場次，勞檢重點包括超時工作、是否發給加班費。勞動部官員強調，金融業家數不多，特別鎖定常被申訴、有違規紀錄的業者進行勞檢，通常分行違規都是系統性問題，很容易查到總行。

暑假是打工旺季，勞動部自7月至9月啟動「工讀生與部分工時勞動條件專案檢查」，鎖定連鎖餐飲、飲料、量販、加油站、KTV等僱用工讀生、部分工時工作者較多產業，預訂勞檢1,400場次。

官員表示，超商因屬大型連鎖商店，都有人資，違規情況並不嚴重，因此未列入勞檢重點產業，通常都是小規模的餐廳、飲料店違規較多。

官員進一步指出，《勞基法》及《職業安全衛生法》對於工讀生都有相關規定，例如勞基法明訂，雇主如僱用「未滿18歲」之青少年，須置備年齡證明文件及法其法定代理人（如父母）同意書；雇主若是僱用「15歲以上未滿16歲或未滿15歲國民中學畢業者」之童工，每日工作時間不得超過8小時，每周工作時間不得超過40小時，例假日與夜間8時至翌晨6時間不得工作等。

官員強調，雇主僱用工讀生或童工，對上述規定多不清楚，很容易觸法，因此上述亦為勞檢重點。此外，工讀生的工時、工資及休假等勞動條件，均與一般勞工享有相同的權益，事業單位常見違反事項，如「延長工時未加給工資」、「國定假日出勤未加給工資」、「未依法給予一例一休」等列為監督檢查重點。

至於食物外送平台專案勞檢，自7月啟動。勞動部官員表示，為保障外送員職業安全，勞動部修正「職業安全衛生設施規則」，將食品外送業者納入各項作業安全危害規範，並同步升級「食品外送作業安全衛生指引（即3.0版）」，給予業者4個月輔導期，因此自7月起開始對業者進行勞檢，主要是工作環境安全衛生勞檢為主，勞動條件檢查為輔。此外，勞動部將養護機構、NGO的社工服務業進行100場專案勞檢。

勞檢 勞動部 工讀生

延伸閱讀

勞動部展開外送平台專案勞檢 著重安全衛生

暑假瘋打工 勞動部鎖定飲料店、便利商店等勞檢

暑假打工夯 勞動部勞檢熱門行業1400場次

暑假打工旺季到 勞動部：工讀生勞動條件與一般勞工相同

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