日勝生攜中鼎瞄準再生能源 獲彰濱工業區BOT案

日勝生(2547)與中鼎(9933)合作聯盟，獲選彰濱工業區資源化處理中心BOT案最優申請人，未來在簽訂投資契約後，日勝生旗下鼎勝綠能與中鼎旗下信鼎將成立專案公司，以興建資源化處理中心，主要處理廢棄汙泥。

此案位於彰化濱海工業區鹿港區鹿工段14地號之環保用地，北靠近崙尾水道，廠址東界鄰近彰濱工業區鹿港區汙水處理廠，土地面積約4.88公頃，為環保設施用地，管理者為經濟部。計畫處理標的為一般事業廢棄物之廢水汙泥及輔助燃料，許可期間自簽約日起，包括預計2至3年申請環評期間、興建期2年及營運期20年，營運期屆滿後，營運權將歸還政府及主管機關。

鼎勝綠能與信鼎公司合作聯盟，雙方攜手興建資源化處理中心，依據此計畫基本規範，完成後處理中心之處理廢棄汙泥能力，應達成熱處理單位元年處理量至少在42,900公噸以上；固化掩埋單元，至少需設置30,000立方公尺的掩埋空間，並預留1公頃用地，供未來掩埋或其他設置調度使用。

日勝生指出，除專業興建完成資源化處理中心，兩集團旗下的合作聯盟公司，後續並將投入專業技術做資源化營運，計畫未來將以汙泥熱處理、回收事業廢棄物等資源環保業務為經營主體，提升台灣企業在循環經濟的能源再生效益，而目標為轉化廢棄物焚化廠成為資源再生的起點，並在彰濱工業區打造亞洲首座「智能化資源處理示範中心」。