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經濟部核准七家中小企業 擴大投資34億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（3）日召開中小企業投資審查，通過七家中小企業擴大投資34億元，包括倢鋒科技、易度企業、宣承實業、大東電業、燁村鋼鐵、貫理工業及冠羿驗證。經濟部指出，半導體設備業「倢鋒」將領軍台灣中小企業邁向「先進製程中心」，計劃招募139名本國人才，投資逾2億元於桃園中壢設立新廠。

經濟部工業局指出，台灣大企業在智慧製造、數位化比例高，因此未來將著重在中小企業數位轉型。倢鋒科技專業製造半導體設備線組，並跨足車載產業用配線、醫療設備領域，近年更陸續開發出博奕機、遊戲機、機械工具機等其他線材市場，亦受國際半導體大廠輔導，朝向高精密、數位轉型邁進。

倢鋒設立半導體、車用、機械手臂、航太設備等線組產線，導入智慧製造整合系統，積極提升技術能力，發展高附加價值具差異化產品，藉此提升國內外知名度，朝向自有品牌邁進。

易度企業預計斥資近6億元，於桃園龍潭新廠導入智慧化製程管理系統，擴充產能，帶動產業發展，帶來36個工作機會。

另，由於消費市場型態改變，傳統雷射板金廠的勞動力密集、低自動化生產特性已不符需求，宣承將斥資近3億元，在新北東豐工業區新設廠房導入智慧化設備，滿足市場需求，創造七個工作機會。

考量世界電線電纜生產重心逐漸從歐洲轉往亞洲集中，國內政府也持續推動綠能、太陽能、風力發電等政策，除市場商機可期，亦帶動電線電纜業轉型契機，大東預計投入逾2億元，在桃園楊梅廠導入自動化生產設備及整合系統服務，提升生產效能與遠端控制目標，以達整合海外供應鏈布局，並積極開發南向國際市場。

受惠於疫情運動器材及自行車相關訂單比去年同期增長翻倍，但現有廠房生產設備老舊，預計斥資逾2億元在台中沙鹿設立新廠，建置智慧化產線及導入新電腦軟硬體設備，以期完工後能消化90%以上訂單，推動業務持續成長，將為國內提供七個就業機會。

貫理工業預定在桃園平鎮廠區再投入超過10億元，建立汽車防撞保險桿智慧製造生產線，採用自動化生產設備、機械手臂、模治具，促進產業競爭力，提升北美市占率。

冠羿驗證計劃增募20名本國員工，斥資逾7億元於彰濱工業區新建相關實驗室，以智能建築整合各廠區以降低管理成本。

經濟部表示，「中小企業加速投資行動方案」已召開46次聯審，通過277家中小企業投資約1,147億元，創造11,110個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動545家企業，投資約1兆429億元，預估創造86,907個本國就業機會，後續尚有55家企業排隊待審。

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