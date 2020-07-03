讓無理由稅單存在 陳冲：納保法比不上動保法

納稅者權利保護法上路以來，外界質疑未能落實納稅者保護的聲音不斷，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，納保法仍存有爭議，其中第11條造成了「無理由稅單」，讓人感嘆納保法比不上金融消費者保護法，甚至連動物保護法都比不上。

納保法第11條第5項原草案「稅捐稽徵機關所為課稅或處罰，應以書面敘明理由及法律依據」。原意本在排除行政程序法規定，協商時卻加入「除符合行政程序法第97條所定各款情形之一者，得不記明理由外」，致依行政程序法第97條第3款大量作成之同種類行政處分或以自動機器作成之行政處分，無須說明理由。

陳冲說，試問哪一個行政處分不是電腦打的？大概只有交通罰單，是當場開立手寫的；按照行政程序法，電腦做成的行政處分都不用寫明理由，這樣就造成了無理由稅單。

這讓他想起，美國的稅單「讓人感動」，例如與房產有關的財產稅單，正面會告訴納稅人這筆財產稅是如何計算出來的，反面則告訴納稅人，去年這筆財產稅做了造橋鋪路等哪些事情。

但是納保法卻造成了無理由稅單的存在，讓人感嘆納保法不如金融消費者保護法 ，甚至連動保法都不如。