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新台幣午盤貶值2.6分 暫收29.612元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣今天午以29.612元暫收，貶值2.6分。

新台幣早盤一如本周以來的走勢，開盤小幅貶值之後，立刻上揚，今天上午以29.590元兌1美元，貶值0.4分開出；但資金狂潮帶動台北股匯欣欣向榮，新台幣上午大升逾1角，盤中一度觸及29.443元兌1美元價位，大漲1.43角；但午盤又戲劇化的收在29.612元價位。

匯銀主管表示，儘管中央銀行連日來頻頻在盤中出手阻升，但仍擋不住熱錢派對帶動新台幣飆漲，相較於日圓的持平，韓元的貶值逾0.15%，新台幣上午在午盤收盤前漲幅逾0.45%，表現依然是主要亞幣第一強。

從過去幾天央行出招看起來，央行守匯價位在29.6元，讓有些匯銀人士認為，29.6元是「楊金龍防線」；但是昨天收盤新台幣升破29.6元心理關卡，收在29.586元，匯銀主管表示，現在看起來金龍防線是29.5元。

美元利差優勢不再，讓現在美元買盤很少，美國昨天公佈非農就業人數大增，加上新冠肺炎疫情二次爆發的疑慮減緩，激勵股市，也帶旺新台幣。

至於「楊金龍防線」會不會再下修？匯銀主管表示，短期來看新台幣升值的態勢難改變，央行認真守匯，每天拉，但其實看他拉的很累，上個月底守住29.6的態度很明顯，昨天看起來是在守29.5，但今天中午則又拉回29.6；每個「整數」關卡要怎麼守，就看「老大」的態度。

新台幣 央行

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